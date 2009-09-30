دغدغه دخالت دولت درانتخابات سابقه طولانی دارد/ استقبال ازکمیسیون ملی انتخابات

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه براساس قانون در زمان حاضر شورای نگهبان ناظربرانتخابات است تا از دخالت دولت ها در انتخابات جلوگیری کند، حال باید در پی طرحی بود که ضمن نظارت شورای نگهبان از نظارت افراد دیگر نیز بر انتخابات بهره جست.





وی با اشاره به پیشنهاد محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تشکیل کمیسیون ملی انتخابات گفت: این پیشنهاد بسیار خوب به نظر می رسد اما اگر قرار است قانونی باشد باید از سوی نهادها ذیصلاح پس از انجام کار کارشناسی و بررسی درست در مجلس شورای اسلامی ارایه شود.





عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تصریح کرد: تشکیل کمیسیون ملی با هدف نظارت بیشتر بر روند اجرای انتخابات می تواند از دخالت احتمالی دولت ها و دستگاههای غیر مسئول در روند انتخابات جلوگیری کند.



وی گفت: وصیت نامه سیاسی امام خمینی(ره) نسخه ای شفابخش برای جلوگیری از بروز هرگونه تخلف در انتخابات است که متاسفانه به آن عمل نمی شود و این مسئله موجب دخالت در انتخابات می شود.



خباز تشکیل کمیسیون ملی را گامی موثر در روند برگزاری سالم انتخابات خواند و تصریح کرد: انتخاباتی که از نظارت گروههای مختلف برخوردار باشد انتخابات قابل دفاعی خواهد بود و فرد منتخب نیز با اتکا به رای واقعی مردم فعالیت خواهد کرد.