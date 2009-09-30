کسری سه میلیارد دلاری واردات بنزین/ به هزار جایگاه CNG نیازمندیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان شامگاه سه شنبه در حاشیه همایش تجلیل از خادمان گردشگری در مجتمع شرکت نفت محمودآباد با اشاره به اینکه به دنبال تغییرات در نحوه عرضه بنزین هستیم، اظهار داشت: برطرف کردن کسری بودجه بنزین نیازمند همکاری مجلس با دولت است.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه عدم تامین بنزین مورد نیاز مردم موجب فشار بر روی آنان خواهد شد، تصریح کرد: در صورت عدم همکاری مجلس در خصوص کسری سه میلیارد دلاری مجبور به کاهش سهمیه بندی خواهیم شد.

رویانیان با اعلام اینکه میزان واردات بنزین در سالهای 85 ، معادل 12 میلیارد دلار بوده است، خاطرنشان کرد: این میزان واردات به علت سهمیه بندی کاهش چشمگیری داشته است و به یک سوم در سال جاری رسیده است.

وی با توجه به کاهش چشمگیر واردات بنزین در سال جاری، هزینه واردات فعلی و کسری موجود را قابل قبول توصیف کرد و از مجلس خواست تا در این خصوص همکاری های لازم را با دولت انجام دهد.

مشاور رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش از عملکرد شرکت ملی گاز در خصوص راه اندازی جایگاه های CNG گلایه کرد.

وی نیاز کشور به جایگاه های CNG را هزار جایگاه در حال حاضر اعلام کرد و یادآور شد: در حال حاضر 880 جایگاه CNG در کشور وجود دارد که جوابگوی نیاز مردم نیست و شاهد صفهای طولانی در این جایگاه ها هستیم.

رویانیان همچنین از راه اندازی ناوگان حمل و نقل گردشگری خبر داد و اظهار داشت: توسعه حمل و نقل عمومی کشور و طراحی ناوگان گردشگری در راستای توسعه صنعت گردشگری در کشور در دستور کار قرار دارد.



رویانیان همچنین در همایش تجلیل از خادمان گردشگری به مناسبت هفته گردشگری در مجتمع نفت محمود آباد اظهار داشت: مفاهیم گردشگری حرفه ای در چند سال گذشته در جامعه و دست اندرکاران عرضه شد.

رئیس ستاد حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت کشور مازندران را یک استان 24 میلیون دانست و خاطرنشان کرد: مازندران باید ظرفیت 24 میلیون نفر را در طول سال داشته باشد و دولت نیز در این بخش سرمایه گذاری کند.

رویانیان که در جمع هتل داران و واحدهای پذیرایی بین راهی مازندران سخن می گفت، تصریح کرد: فرهنگ خدمت رسانی در مازندرانی ها جایگاه ویژه ای دارد و این فرهنگ در شغل هتل دارای و پذیرایی نمود پیدا کرده است.

مشاور رئیس جمهور اضافه کرد:‌ به اکثر نقاط کشور چندین بار سفر کرده ام ولی نحوه ارائه خدمات در مازندران از سوی صاحبان تاسیسات گردشگری قابل توجه و تحسین برانگیز است.