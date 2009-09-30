شش هزار مبلغ در روستاهای کشور استقرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در نشستی با مدیران فرهنگی استان خراسان شمالی اظهار داشت: حدود پنج تا هفت درصد از جمعیت روستاهای ایران را این روحانیون و مبلغین فرهنگ دینی تحت پوشش دارند.

وی اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی برای انتشار فرهنگ دینی علاوه بر راه اندازی سایت تبیان، 160 وب سایت را نیز راه اندازی کرده است.

وی گفت: سایت تبیان روزانه بیش از 800 هزار بازدیده کننده دارد و 35 هزار نفر مخاطب نیز در بانک اطلاعات این سایت ثبت نام کرده و کد شناسایی دارند.

معاون سازمان تبلیغات اسلامی دلیل راه اندازی سایتها و فعالیت در امور مجازی را بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا برای تبلیغ امور فرهنگ دینی اعلام کرد.

روحانی نژاد افزود: در شرایط فعلی در دنیا ما با سخنرانی در منابر و تبلیغ نمی توانیم موفقیت زیادی در تبلیغ امور فرهنگ دینی داشته باشیم و باید از تکنولوژی روز دنیا بهره مند شویم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر با روند رو به رشد تکنولوژی در دنیا، دیگر تبلیغات چهره به چهره نمی تواند جوابگو باشد و باید به سمت دنیای مجازی در این بخش حرکت کنیم.

روحانی نژاد وجود دستگاه های فرهنگی مجازی را فرصتی برای متولیان فرهنگی برای ایجاد رقابت سالم و کارساز است.

وی گفت: سند فرهنگی برنامه پنجم کشور نیز تدوین شده و به مجلس برای تصویب ارسال شده و در صورت تصویب اجرایی می شود.