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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۹

شش هزار مبلغ در روستاهای کشور استقرار دارند

شش هزار مبلغ در روستاهای کشور استقرار دارند

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و امور تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: هم اکنون شش هزار مبلغ در مناطق روستایی کشور برای تبلیغ امور فرهنگ دینی استقرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در نشستی با مدیران فرهنگی استان خراسان شمالی اظهار داشت: حدود پنج تا هفت درصد از جمعیت روستاهای ایران را این روحانیون و مبلغین فرهنگ دینی تحت پوشش دارند.

وی اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی برای انتشار فرهنگ دینی علاوه بر راه اندازی سایت تبیان، 160 وب سایت را نیز راه اندازی کرده است.

وی گفت: سایت تبیان روزانه بیش از 800 هزار بازدیده کننده دارد و 35 هزار نفر مخاطب نیز در بانک اطلاعات این سایت ثبت نام کرده و کد شناسایی دارند.

معاون سازمان تبلیغات اسلامی دلیل راه اندازی سایتها و فعالیت در امور مجازی را بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا برای تبلیغ امور فرهنگ دینی اعلام کرد.

روحانی نژاد افزود: در شرایط فعلی در دنیا ما با سخنرانی در منابر و تبلیغ نمی توانیم موفقیت زیادی در تبلیغ امور فرهنگ دینی داشته باشیم و باید از تکنولوژی روز دنیا بهره مند شویم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر با روند رو به رشد تکنولوژی در دنیا، دیگر تبلیغات چهره به چهره نمی تواند جوابگو باشد و باید به سمت دنیای مجازی در این بخش حرکت کنیم.

روحانی نژاد وجود دستگاه های فرهنگی مجازی را فرصتی برای متولیان فرهنگی برای ایجاد رقابت سالم و کارساز است.

وی گفت: سند فرهنگی برنامه پنجم کشور نیز تدوین شده و به مجلس برای تصویب ارسال شده و در صورت تصویب اجرایی می شود.

کد مطلب 955701

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