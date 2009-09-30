عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی در کمیسیون فرهنگی تشریح شد

حجت الاسلام حسن ملک محمدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با جلسه دیروز سه شنبه 7 مهر ماه کمیسیون فرهنگی با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در جلسه دیروز کمیسیون فرهنگی به ارائه گزارشهایی از فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه دکتر خاموشی مطالب مفیدی را در جلسه دیروز مطرح کرد گفت: همچنین 20 دقیقه از زمان جلسه به پخش فیلمی اختصاص یافت که عزاداری محرم را در یک شهر با دو نگاه نشان می داد.

حجت الاسلام ملک محمدی در توضیح بیشتر درباره این فیلم گفت: یک نگاه به عزاداری محرم در این شهر که فیلمبرداری شده بود نگاه نشانگر فرهنگ ابتذال و فرهنگ غربی بود که نتیجه آن هم نابسامانی فرهنگی بود، اما نگاه دیگر نگاهی بود که یاد، نام و شور حسینی را به همراه داشت.

این عضور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در پایان اظهارات حجت الاسلام سید مهدی خاموشی پیشنهاداتی از سوی نمایندگان مطرح شد و دکترخاموشی به پرسشهای مطرح شده از سوی نمایندگان پاسخ داد.

وی با اشاره به مفید بودن این جلسه گفت: دکتر حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی در پایان از دکتر خاموشی و همکاران وی تشکر کرد و قرار شد جلسه کمیسیون فرهنگی با ریاست سازمان تبلیغات اسلامی یک نوبت دیگر هم برگزار شود که احتمال دارد این جلسه یک ماه دیگر تشکیل شود.

