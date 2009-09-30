تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بدون ایران امکان ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صفری معاون وزیر امورخارجه که در مسکو به سر می برد با گریگوری کاراسین معاون وزیر امورخارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد.



در این ملاقات مسائل مورد علاقه دو کشور و اهمیت توسعه مناسبات دو جانبه سیاسی فرهنگی و اقتصادی ومنطقه ای ازجمله تسریع تعیین رژیم حقوقی خزر با مشارکت پنج کشور ساحلی و بر گزاری نشست سران در باکو - تحولات قفقاز و آسیای میانه ونیز افزایش همکاریهای بین المللی میان دو کشور و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه نیز با تاکید بر اهمیت توسعه همه جانبه روابط میان دو کشور نقش ایران در حل وفصل مسائل منطقه به ویژه در جهت تحکیم ثبات آسیای میانه وقفقازو دریای خزر مهم ارزیابی و بر ضرورت مشارکت و حضور ایران تاکید کرد.

وی افزود: همکاری ایران و کشورهای منطقه در جهت تقویت روابط دو جانبه و چندجانبه از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم- افراط گرایی - جرائم سازمان یافته - قاچاق مواد مخدر و تشریک مساعی در حوزه انرژی و افزایش همکاریهای اقتصادی موجب تقویت و تضمین صلح و ثبات می شود..



وی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بدون ایران را امکان ناپذیر ارزیابی و تاکید کرد نقش ممتاز ایران در تقویت مشارکت همکاری و اجرای توافقات در دریای خزر اصلی انکار ناپذیر است.

مهدی صفری معاون وزیر امور خارجه ایران با مثبت ارزیابی نمودن روند رو به گسترش همکاریها در سایه عزم واراده مقامات عالیرتبه دو کشور تصریح کرد: شاهد توسعه و تحکیم و تعمیق روابط دو جانبه و افزایش همکاریهای منطقه ای و بین المللی می باشیم و ادامه این مسیر الویت ویژه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

وی افزود برای ارتقاء سطح مناسبات و همکاریهای مشترک چشم اندازروشنی فراروی دو کشور همسایه قرار دارد و افزایش رایزنی در کلیه زمینه های سیاسی – اقتصادی و فرهنگی رسانه ای فی مابین امری ضروری است.

صفری با اشاره به اهداف بیگانگان خصوصا در راستای توسعه بحران و بی ثبات کردن منطقه تصریح کرد: شرایط و سرعت تحولات ایجاب می کند رایزنی منظم وهمکاریهای دو جانبه و چندجانبه به ویژه در میان کشورهای همسایه خزر و منطقه قفقاز و آسیای میانه بر اساس اصل احترام واعتماد متقابل تقویت وارتقاء یابد.

مهدی صفری که به منظور دیدار با همتایان خود به مسکو سفر کرده با گالاوین نماینده ویِژه روسیه در امور دریای خزر نیز دیدارو پیرامون روند توسعه مناسبات و تقویت همکاریهای مشترک و موضوع تعین ژیم حقوقی دریای خزر با مشارکت و توافق پنج کشور ساحلی گفتگو و تبادل نظر کرد.