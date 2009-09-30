ناصر بزرگمهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعدادی از مقالاتم با موضوع مدیریت که پیش از این در روزنامه‌های اقتصادی چاپ شده بود در قالب کتابی به نام "مدیریت کوتوله‌ها" جمع‌ آوری کردم که این کتاب به تازگی مجوز چاپ گرفته و تا پایان مهرماه منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: در این کتاب 40 مقاله از بین 100 مقاله انتخاب و آورده شده است. نگاه من در انتخاب این مقالات بدینگونه بود که بیشتر مقالاتی آورده شود که در حیطه مدیریت اجرایی باشد و مباحث آن برای مخاطبان قابل لمس تر باشد.

این نویسنده که سردبیری تعدادی از روزنامه‌های مطرح اقتصادی در ابتدای چاپشان برعهده او بوده است تعداد صفحات این کتاب را که توسط نشر "روزگار وصل" منتشر می‌شود، 200 صفحه عنوان کرد.

بزرگمهر در پایان درباره سرنوشت مجله "روزگار وصل" و روزنامه "روزگار ما" که چاپ آنها متوقف شده است توضیح داد: پرونده این دو نشریه در وزارت ارشاد برای دستور مجوز چاپ باز است و امیدوارم بار دیگر بتوانیم این نشریات را منتشر کنیم.