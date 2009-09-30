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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۸

"فلسفه، روانپزشکی و روان‌شناسی" منتشر شد

"فلسفه، روانپزشکی و روان‌شناسی" منتشر شد

شماره جدید فصلنامه "فلسفه، روانپزشکی و روانشناسی" از سوی انتشارات دانشگاه جان هاپکینز منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه "فلسفه، روانپزشکی و روانشناسی" به موضوعات هم‌پوشان در حوزه‌های فلسفه، روانپزشکی و روانشناسی می‌پردازد.

این نشریه به سؤالات فیلسوفان در حوزه های روانپزشکی و روانشناسی بالینی می‌پردازد و دانشمندان حوزه های روانپزشکی و روانشناسی نیز با مطالعات و تحقیقات بالینی به این پرسشها و سؤالات مطرح شده در حوزه مطالعات خود پاسخ می‌دهند.

تعریف اختلالات روانی، ضد تعریف و خود پیروی، رفاه، بیماری و ناتوانی از جمله موضوعاتی هستند که در این شماره از فصلنامه مورد بررسی قرار گرفته است.

تغییر کارکردها، مسئولیت اخلاقی و بیماری روانی موضوع دیگری است که توسط کریج ادوارد در این شماره از نشریه مورد توجه قرار گرفته است.

کد مطلب 955715

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