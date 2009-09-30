به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اعلام آمادگی بیش از 20 تیم برای حضور در رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی کشور در نهایت قرعهکشی این مسابقات سه شنبه شب با شرکت 18 تیم در بناب برگزار شد.
دانشگاه آزاد (3 تیم)، سه تیم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نامهای توسعه ورزش تهران، انتشارات پرورش و قصر موج نیلگون، بانک کشاورزی، آینار خزر، شرکت تعاونی مصرف کار و امور اجتماعی، فرش باستان یزد، دانشگاه پیام نور بناب، شهرداری نقنه، کشتارگاه تبریز، دنار تبریز، شهرداری کلاچای، شن و ماسه ایمانی، فراوردههای لبنی کال بیم و اتصال بناب شرکتکنندگان در این دوره از مسابقات والیبال قهرمانی کشور هستند که از امروز (چهارشنبه) رقابتهای خود را آغاز کردند.
"نشر کتاب پارسه" که در سومین دوره رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی کشور و در چابکسر به عنوان نخست دست یافت در این دوره از بازیها غایب است.
مسابقات بناب که با حضور 36 ساحلیباز و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت برای نخستینبار طبق جدول فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) و به صورت دوحذفی برگزار خواهد شد. بر این اساس تیمهایی که متحمل دو باخت متوالی شوند از دور بازیها کنار میروند.
دو تیم برتر این رقابتها به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا (24 تا 30 آذرماه - چین) شرکت میکنند. ضمن اینکه برای 8 تیم برتر چهارمین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور 80 میلیون ریال جایزه نقدی درنظر گرفته شده است.
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