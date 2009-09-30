به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اعلام آمادگی بیش از 20 تیم برای حضور در رقابت‏های والیبال ساحلی قهرمانی کشور در نهایت قرعه‏کشی این مسابقات سه شنبه شب با شرکت 18 تیم در بناب برگزار شد.

دانشگاه آزاد (3 تیم)، سه تیم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نام‏های توسعه ورزش تهران، انتشارات پرورش و قصر موج نیلگون، بانک کشاورزی، آینار خزر، شرکت تعاونی مصرف کار و امور اجتماعی، فرش باستان یزد، دانشگاه پیام نور بناب، شهرداری نقنه، کشتارگاه تبریز، دنار تبریز، شهرداری کلاچای، شن و ماسه ایمانی، فراورده‎های لبنی کال بیم و اتصال بناب شرکت‎کنندگان در این دوره از مسابقات والیبال قهرمانی کشور هستند که از امروز (چهارشنبه) رقابت‎های خود را آغاز کردند.

"نشر کتاب پارسه" که در سومین دوره رقابت‎های والیبال ساحلی قهرمانی کشور و در چابکسر به عنوان نخست دست یافت در این دوره از بازی‎ها غایب است.

مسابقات بناب که با حضور 36 ساحلی‎باز و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت برای نخستین‏‎بار طبق جدول فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) و به صورت دوحذفی برگزار خواهد شد. بر این اساس تیم‏هایی که متحمل دو باخت متوالی شوند از دور بازی‎ها کنار می‏روند.

دو تیم برتر این رقابت‎ها به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا (24 تا 30 آذرماه - چین) شرکت می‎کنند. ضمن اینکه برای 8 تیم برتر چهارمین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور 80 میلیون ریال جایزه نقدی درنظر گرفته شده است.