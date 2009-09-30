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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۵

فیلمبرداری"دوباره پرواز کن" چهارشنبه آینده در شمال شروع می‌شود

فیلمبرداری"دوباره پرواز کن" چهارشنبه آینده در شمال شروع می‌شود

فیلم سینمایی "دوباره پرواز کن" به کارگردانی محمدعلی طالبی چهارشنبه پانزده مهرماه در ارتفاعات تالش کلید می‌خورد.

ناصر دهقانی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: چهارشنبه آینده فیلمبرداری در شمال شروع می‌‌شود، 35 روز از فیلمبرداری در شمال و بقیه سکانس‌ها در مسجد سلیمان و اهواز در 25 روز فیلمبرداری می‌شود. دستیار آقای طالبی مشغول تمرین با نابازیگرها و آماده کردن آنها برای شروع کار است.

"دوباره پرواز کن" داستانی درباره دفاع مقدس دارد و برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته می‌شود، این فیلم قرار است در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر روی پرده برود. محمدعلی طالبی فیلم‌های سینمایی "دیوار"، "چکمه" و "کیسه برنج" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 955737

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