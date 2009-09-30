ناصر دهقانی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: چهارشنبه آینده فیلمبرداری در شمال شروع می‌‌شود، 35 روز از فیلمبرداری در شمال و بقیه سکانس‌ها در مسجد سلیمان و اهواز در 25 روز فیلمبرداری می‌شود. دستیار آقای طالبی مشغول تمرین با نابازیگرها و آماده کردن آنها برای شروع کار است.

"دوباره پرواز کن" داستانی درباره دفاع مقدس دارد و برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته می‌شود، این فیلم قرار است در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر روی پرده برود. محمدعلی طالبی فیلم‌های سینمایی "دیوار"، "چکمه" و "کیسه برنج" را کارگردانی کرده است.