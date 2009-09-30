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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۷

هفت روستای چهارمحال و بختیاری تحت پوشش شبکه جهان بین گرفت

شهرکرد - خبرگزاری مهر: هفت روستای چهارمحال و بختیاری تحت پوشش شبکه جهان بین صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، ساکنان هفت روستای دیگر در استان چهارمحال و بختیاری با همت و پیگیری مدیریت تعمیرات و نگهداری فرستنده های تلویزیونی و اف ام معاونت فنی صدا و سیمای مرکز استان و ضمن راه اندازی فرستنده تلویزیونی، در جمع بینندگان شبکه استانی جهان بین  سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری قرار گرفتند.

 روستاهای "شیخ شبان"، "لارک " ( بخش بن) و "مرغملک" (بخش لاران) در شهرستان شهرکرد، روستای "آورگان" (بخش بلداجی) در شهرستان بروجن، روستای "سرخون" (بخش میانکوه) در شهرستان اردل و روستاهای "میان رودان" (بخش مرکزی) و "دوآب صمصامی" (بخش بازفت) شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری تحت پوشش شبکه جهان بین قرار گرفتند.

کد مطلب 955738

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