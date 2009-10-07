حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر بازنگری علوم انسانی و فعالیت های آموزش و پرورش برای تغییر متون دروس رشته ادبیات، علوم انسانی و معارف اسلامی در دبیرستان گفت: ما از سه سال قبل این بازنگری را با اشاراتی که مقام معظم رهبری در حوزه علوم انسانی داشتند، دنبال کردیم و طرح ارتقای علوم انسانی در آموزش و پرورش را آغاز کردیم تا ببینیم باید چگونه عمل شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین در برنامه درس ملی که در حال تدوین آن هستیم هم به مسئله علوم انسانی توجه ویژه ای داریم و بحث خود را تحت عنوان تفکر، تعقل، عقلانیت، حکمت و اخلاق طراحی کرده ایم که حوزه نظری آن باید در علوم انسانی اتفاق بیفتد. مطالعاتی را هم در بحث آسیب شناسی انجام داده و

تقسیم بندی کنونی رشته های تحصیلی ما ناظر به نیازهای آینده ما نیست و در برنامه درس ملی نیز برای تغییر آن تصمیم گیری کرده ایم. به اعتقاد من باید در هدایت تحصیلی دانش آموزان به رشته های علوم انسانی نیز تجدید نظر شود بهرام محمدیان

برای آینده این رشته در آموزش و پرورش پیش بینی هایی کرده ایم.

بازنگری در رشته های تحصیلی دوران دبیرستان

محمدیان با تاکید بر اینکه باید در رشته های تحصیلی دوره دبیرستان بازنگری شود، انتقاد کرد: تقسیم بندی کنونی رشته های تحصیلی ما ناظر به نیازهای آینده ما نیست و در برنامه درس ملی نیز برای تغییر آن تصمیم گیری کرده ایم.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش افزود: به اعتقاد من باید در هدایت تحصیلی دانش آموزان به رشته های علوم انسانی نیز تجدید نظر شود .

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: ضعف کنونی رشته علوم انسانی این است که آموزش و پرورش هم نقش محقق متون علمی را بازی می کند و هم تامین کننده کتاب آموزشی است. در حالیکه متون علمی باید در جای دیگر تولید شود و ما آن را به زبان آموزشی برگردانیم و به دانش آموز عرضه کنیم که هم اکنون این چنین نیست.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه متون علوم انسانی در جاهای دیگر خوب پخت و پز نمی شود، ادامه داد: تاکید ما این است که تولید متون علمی وظیفه دانشگاه و حوزه است.

استفاده از کتابهای آموزش و پرورش در دانشگاهها

ضعف تولید متون علمی در دانشگاهها در این رشته آنقدر بالاست که در دوره کاردانی برخی از رشته ها کتابهای ما تدریس می شود بهرام محمدیان

محمدیان افزود: البته مشکل کمبود منابع علمی تنها در رشته علوم انسانی نیست و این مسئله در رشته های کار و دانش و فنی و حرفه ای نیز وجود دارد چرا که خودمان باید نیازهای بازار کار را بررسی کنیم، متون علمی را تهیه و کتاب را تولید کنیم ضمن اینکه استانداردهای بازار کار هر روز در حال تغییر است که ما باید آن را نیز در کتابهایمان لحاظ کنیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش افزود: ضعف تولید متون علمی در دانشگاهها در این رشته آنقدر بالاست که در دوره کاردانی برخی از رشته ها کتابهای ما تدریس می شود.