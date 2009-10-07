حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر بازنگری علوم انسانی و فعالیت های آموزش و پرورش برای تغییر متون دروس رشته ادبیات، علوم انسانی و معارف اسلامی در دبیرستان گفت: ما از سه سال قبل این بازنگری را با اشاراتی که مقام معظم رهبری در حوزه علوم انسانی داشتند، دنبال کردیم و طرح ارتقای علوم انسانی در آموزش و پرورش را آغاز کردیم تا ببینیم باید چگونه عمل شود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین در برنامه درس ملی که در حال تدوین آن هستیم هم به مسئله علوم انسانی توجه ویژه ای داریم و بحث خود را تحت عنوان تفکر، تعقل، عقلانیت، حکمت و اخلاق طراحی کرده ایم که حوزه نظری آن باید در علوم انسانی اتفاق بیفتد. مطالعاتی را هم در بحث آسیب شناسی انجام داده و
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تقسیم بندی کنونی رشته های تحصیلی ما ناظر به نیازهای آینده ما نیست و در برنامه درس ملی نیز برای تغییر آن تصمیم گیری کرده ایم. به اعتقاد من باید در هدایت تحصیلی دانش آموزان به رشته های علوم انسانی نیز تجدید نظر شود
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بهرام محمدیان
برای آینده این رشته در آموزش و پرورش پیش بینی هایی کرده ایم.
بازنگری در رشته های تحصیلی دوران دبیرستان
محمدیان با تاکید بر اینکه باید در رشته های تحصیلی دوره دبیرستان بازنگری شود، انتقاد کرد: تقسیم بندی کنونی رشته های تحصیلی ما ناظر به نیازهای آینده ما نیست و در برنامه درس ملی نیز برای تغییر آن تصمیم گیری کرده ایم.
معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش افزود: به اعتقاد من باید در هدایت تحصیلی دانش آموزان به رشته های علوم انسانی نیز تجدید نظر شود .
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: ضعف کنونی رشته علوم انسانی این است که آموزش و پرورش هم نقش محقق متون علمی را بازی می کند و هم تامین کننده کتاب آموزشی است. در حالیکه متون علمی باید در جای دیگر تولید شود و ما آن را به زبان آموزشی برگردانیم و به دانش آموز عرضه کنیم که هم اکنون این چنین نیست.
معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه متون علوم انسانی در جاهای دیگر خوب پخت و پز نمی شود، ادامه داد: تاکید ما این است که تولید متون علمی وظیفه دانشگاه و حوزه است.
استفاده از کتابهای آموزش و پرورش در دانشگاهها
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ضعف تولید متون علمی در دانشگاهها در این رشته آنقدر بالاست که در دوره کاردانی برخی از رشته ها کتابهای ما تدریس می شود
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بهرام محمدیان
محمدیان افزود: البته مشکل کمبود منابع علمی تنها در رشته علوم انسانی نیست و این مسئله در رشته های کار و دانش و فنی و حرفه ای نیز وجود دارد چرا که خودمان باید نیازهای بازار کار را بررسی کنیم، متون علمی را تهیه و کتاب را تولید کنیم ضمن اینکه استانداردهای بازار کار هر روز در حال تغییر است که ما باید آن را نیز در کتابهایمان لحاظ کنیم.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش افزود: ضعف تولید متون علمی در دانشگاهها در این رشته آنقدر بالاست که در دوره کاردانی برخی از رشته ها کتابهای ما تدریس می شود.
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