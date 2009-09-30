کاهش 38 درصدی حجم واردات بنزین در سال 87

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این میزان در سال 1387 معادل سه میلیارد و 62 میلیون و دو هزار و 459 کیلوگرم بوده است.

میزان واردات بنزین در سال 1387، نسبت به سال 1385 نیز معادل 56 درصد از نظر وزن کاهش داشته است. همچنین ارزش دلاری واردات بنزین در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن 20 درصد کاهش یافته است.

ارزش دلاری واردات بنزین در سال 1387 معادل 2 میلیارد و 737 میلیون و 227 هزار و 699 دلار بوده است.

در همین حال، ارزش دلاری واردات بنزین در پنج ماهه سالجاری معادل 915 میلیون و 326 هزار و 625 دلار بوده است.