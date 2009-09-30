  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۸

بانک مشترک ایران و آفریقای جنوبی تاسیس می شود

معاون وزیر روابط و توسعه همکاریهای بین المللی آفریقای جنوبی در صدر هیئتی بلندپایه از جمله سفیر آفریقای جنوبی در تهران، با معاون وزیر اقتصاد دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار راههای گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بهروز علیشیری معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به روابط دوستانه و تاریخی دو کشور بر اجرای توافقات بانکی به منظور تسهیل در مناسبات تجاری و اقتصادی از جمله تاسیس بانک مشترک ایران و آفریقای جنوبی و همچنین ایجاد رابطه کارگزاری بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای کشورمان در آفریقای جنوبی تاکید کرد.

علیشیری در ادامه افزود: ایران به علت ثبات سیاسی و اقتصادی در بحران مالی جهانی در مقایسه با کشورهای دیگر، کمتر آسیب دیده است.

وی تاکید کرد: توسعه رابطه با آفریقا یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران است و آفریقای جنوبی در این میان از نقش محوری برخوردار است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به نزدیکی دیدگاههای دو کشور در خصوص مسائل و تحولات بین المللی بر لزوم رایزنیهای بیشتر و اتخاذ مواضع مشترک در سازمانهای بین المللی تاکید کرد.

کد مطلب 955745

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها