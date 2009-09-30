تماشای 25 میلیارد فیلم آنلاین توسط 161 میلیون کاربر آمریکایی در یک ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین بررسیهای موسسه comScore نشان می دهد که 161 میلیون کاربر وب در آمریکا در ماه آگوست فیلم آنلاین تماشا کرده اند که این بالاترین رقمی است که تاکنون برای تماشای فیلم آنلاین ثبت شده است.

نتایج تحقیقات این انجمن متخصص در اندازه گیری و شاخصهای روی اینترنت حاکی از آن است که در مدت یک ماه در مجموع بیش از 25 میلیارد فیلم روی اینترنت دیده شده است که از این تعداد بیش از 10 میلیارد برابر با 40 درصد مجموع روی سایتهای گروه گوگل تماشا شده اند.

همچنین 99 درصد از فیلمهای تماشا شده روی سایتهای گروه گوگل متعلق به سایت یوتیوب بوده است.

در رتبه دوم، سایتهای مایکروسافت قرار گرفته اند که در مجموع 547 میلیون فیلم برابر با 2/2 درصد از مجموع در این سایتها تماشا شده است.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، در رتبه سوم ویاکام دیجیتال با 539 میلیون ویدیو (1/2 درصد) قرار گرفته است.

برپایه این اطلاعات، به طور متوسط تنها در مدت یک ماه هر شهروند آمریکایی 157 فیلم دیده است.

بیش از 4/121 میلیون کاربر فیلمهای خود را روی سایتهای گوگل تماشا کرده اند که این رقم برای کاربران مایکروسافت برابر با 9/54 میلیون و سایتهای یاهو برابر با 6/51 میلیون بوده است.