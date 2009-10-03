مهمترین جاذبه گردشگری ایران مرقد امام رضا (ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری در جمع مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: مهمترین جاذبه جذب گردشگر در کشور ما، مرقد مطهر امام رضا (ع) است که شیعیان و علاقمندان خود را از راه های دور و نزدیک می طلبد.

وی در این دیدار که به مناسبت روز جهانی گردشگری و آغاز هفته گردشگری در کشور صورت گرفته بود، همچنین اظهار داشت: مرقد حضرت معصومه در شهر قم، مرقدحضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری و سایر بقاع متبرک امامزاده ها در جای جای کشور، از جاذبه های بی بدیل گردشگری محسوب می شوند چون بیننده را به جز منظر تاریخی با غنا و اهمیت دینی و اعتقادی آن نیز آشنا می نمایند.

آیت الله مجتهد شبستری تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل مهم در جذب گردشگران، توجه به دست ساخته ها و صنایع دستی بومی و ملی ارزشمند کشور است و باید در این زمینه توجه بیشتری صورت بگیرد.

به گفته نماینه ولی فقیه در استان، کتاب آسمانی مسلمانان، سالها قبل از تمامی پیمان نامه ها و اقدامات جهانی در خصوص گردشگری به این مهم توجه نشان داده و مومنان را به سیر و سیاحت و دیدن نشانه های خداوند و تفکر در رفتار و اعمال و ساخته های پیشینیان دعوت کرده که این درسی برای فعالان حوزه گردشگری است.

آیت الله مجتهد شبستری به تمام فعالان این بخش و مردم متدین و مهمان دوست استان توصیه کرد با گردشگران و مسافران با حسن خلق روبرو شوند و برخورد خوب و مناسب را مهمترین علت جذب گردشگران برشمرد.

نماینده محترم ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی افزایش ورودی گردشگر به استان و کسب رتبه دوم بیشترین گردشگر تابستانی در میان سایر استانها را شایسته تقدیر دانست.

در ابتدای این دیدار، تراب محمدی رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی در خصوص فعالیتهای سازمان از هفته گردشگری سال قبل تا هفته گردشگری سال 88 گفت: در طول این سال مرمتگران و متخصصان سازمان با جدیت به بازسازی و استحکام بخشی ابنیه تاریخی اقدام کردند و از آن جمله می توان به تعداد چشمگیری از بقاع متبرک امامزاده ها، مساجد تاریخی و ابنیه مذهبی اشاره نمود.

وی افزود: ثبت ملی مکان رویداد قیام مردم تبریز در 29 بهمن به عنوان یکی از ریشه های اصلی انقلاب اسلامی در مقابل مسجد قزللی، یکی از اقدامات مهم سازمان در سال گذشته بود و امسال این اقدام با ثبت مکان رویداد محل شهادت دانشجویان دانشکده فنی تبریز در زمان جنگ تحمیلی پیگیری می شود.

محمدی با اشاره به موفقیتهای سازمان در طول سال گذشته گفت: آماده سازی و ارسال پرونده بازار تاریخی تبریز برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو، کسب رتبه دوم بیشترین تعداد جذب گردشگر تابستانی در کشور، کسب رتبه دوم در تعداد ثبت آثار تاریخی و کسب رتبه اول در گردشگری سلامت در میان سایر استانها را موفقیت های مهم سازمان دانست که با تلاش فعالان و همکاری مردم و مسئولان محقق شده است.

وی افزود: در سال آینده برنامه ریزی برای جذب تعداد بیشتری از گردشگران داخلی و خارجی و همچنین افزایش و تجهیز زیرساختهای گردشگری را در دست داریم و امیدواریم با طی روند موجود به موفقیتهای چشمگیری در این زمینه دست پیدا کنیم.