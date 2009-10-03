سه مرحله اردوی تدارکاتی تا مالزی / ترکیب رکابزنان اعزامی مشخص است

فرهاد عصفوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مرحله سوم رقابتهای لیگ برتر و دسته یک کوهستان در شهر گرگان جنبه انتخابی تیم ملی را خواهد داشت، گفت: ما با بررسی نتایج سه مرحله لیگ برگزار شده 20 رکابزن را به مرحله دوم اردوی تیم ملی دعوت خواهیم کرد.

وی افزود: ما قبل از این یک مرحله اردوی تدارکاتی را در اردیبهشت ماه برگزار کردیم اما بدنبال برگزاری رقابتهای لیگ و مصادف شدن ماه مبارک رمضان در فصل تابستان فرصت برگزاری اردوهای بیشتر را از دست دادیم.

رئیس کمیته دوچرخه سواری کوهستان خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه فاصله هشت رکابزنان برتر کشور با دیگر ورزشکاران بسیار زیاد است و تا حدودی ترکیب تیم اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا برای ما مشخص است، نگرانی از این بابت نداریم.

وی تاکید کرد: اما برای اینکه فرصت ها بطور یکسان بین همه دوچرخه سواران تقسیم شود از برترین‌ها برای شرکت در اردو دعوت بعمل خواهیم آورد تا از تمام پتانسیل موجود در دوچرخه سواری برای حضور در آسیا استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ما سه مرحله اردو را تا زمان برگزاری رقابتهای قهرمانی آسیا در مالزی برنامه ریزی کرده‌ایم. رکابزنان از 19 مهرماه در گرگان تمرین خواهند کرد و در صورتیکه این شهرستان بتواند زمینه اسکان در ارتفاعات را برای ما فراهم کند مرحله دوم اردو نیز در این استان برگزار می‌شود در غیر اینصورت رکابزنان در قزوین یا زنجان تمرین می‌کنند.

عصفوری تصریح کرد: رقابتهای قهرمانی آسیا از 14 آبان ماه در مالزی برگزار می‌شود که قصد داریم مرحله سوم اردو را یک هفته زودتر از مسابقات در این کشور برپا کنیم تا رکابزنان به آمادگی خوبی برسند.