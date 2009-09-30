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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

ولید المعلم :

زرادخانه هسته ای اسرائیل نگران کننده است

زرادخانه هسته ای اسرائیل نگران کننده است

وزیر امور خارجه سوریه شب گذشته تاکید کرد که برنامه های هسته ای رژیم صهیونیستی نگران کننده است نه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، ولید المعلم در کنفرانس خبری مشترک با برنار کوشنر همتای فرانسوی خود میانجیگری دمشق درباره پرونده هسته ای ایران را رد کرد.

وی در مورد کارخانه جدید غنی سازی ایران خاطرنشان کرد: برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است و ایرانی ها این موضوع را برای ما اثبات کرده اند. مهم این است که ایران تصمیم گرفته است این پایگاه را تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد و این به نظر من گام مثبتی است.

معلم با بیان این مطلب افزود: اگر قصد و نیت بین المللی برای عاری شدن خاورمیانه از سلاح های کشتار جمعی وجود دارد پس چرا از اسرائیل خواسته نمی شود زرادخانه های هسته ای خود را از بین ببرد.

وی در ادامه گفت: برنامه های هسته ای اسرائیل نگران کننده است.

کد مطلب 955773

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