۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۵

وزیر خارجه بحرین:

اعراب درپی تقویت روابط با ایران باشند/ اعراب قربانی واقعی جنگ منطقه ای

وزیر خارجه بحرین با اشاره به لزوم جدیت کشورهای عربی در ایجاد روابط مستحکم با ایران، درباره هرگونه جنگ در منطقه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن، "خالد بن احمد آل خلیفه" وزیر خارجه بحرین در این باره اظهار داشت: روابط کشورهای عربی با ایران باید شفاف و آرام باشد و این امر بدون گفتگوهای جدی با تهران امکانپذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون این چنین دیدگاهی در صحنه روابط کشورهای عربی با ایران دیده نمی شود، تاکید کرد: ما هرگز خواهان تیرگی روابط با تهران نیستیم.

وزیر خارجه بحرین با ابراز نگرانی از شعله ور شدن آتش جنگ در خاورمیانه، افزود: در صورت وقوع جنگ در منطقه اعراب قربانی آن می شوند.

وی با اشاره به سخنان اخیر "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق درباره وجود توافق ضمنی میان ایران و آمریکا در صحنه عراق، افزود: بهتر این است که این توافق در سطحی بالاتر که شامل دیگر کشورهای منطقه نیز شود وجود داشته باشد.

