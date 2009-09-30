طرح آیت الله مکارم شیرازی برای برون رفت از اختلافهای سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید هشتم مهرماه در آغاز درس خارج فقه خود و در جمع صدها تن از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد اعظم قم سخنان خود را مستند به روایتی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) کرد و اظهار داشت: براساس فرموده این دو امام بزرگوار اساس تعلیمات اسلامی بر اتحاد، صمیمت، دوستی و رفاقت میان مسلمانان بنا شده است اما متاسفانه در داخل و خارج کشور این نگاه وجود ندارد.
این مرجع تقلید افزود: وقتی به رابطه میان کشورهای اسلامی همچون عراق، عربستان، اردن، پاکستان و دیگر کشورها نگاه می کنیم می بینیم متاسفانه آن الفتی که اسلام به آن تاکید کرده در این کشورها یافت نمی شود و هر روز گستره اختلافات در کشورهای اسلامی بیشتر می شود.
وی تاکید کرد: متاسفانه عده ای بی خرد و ناآگاه از مبانی اسلامی در خارج کشور اسلام را به عنوان عامل ترور، بیرحمی و کشتار معرفی می کنند و این باعث شده است تا کشورهای اسلامی به جان هم بیفتند.
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه به برخی اختلافهای سیاسی در داخل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه در کشور خودمان شاهد هستیم که برخی با شایعه پراکنی و دروغهای بی اساس در سایتهای اینترنتی به اختلافهای سیاسی دامن می زنند و هرگز به مبانی اسلامی توجهی نمی کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: باید هیئتی متشکل از نمایندگان مجلس و برخی از نخبگان در خارج از مجلس دست به دست هم دهند و با کمک همدیگر میان گرهای سیاسی الفت برقرار کنند تا این اختلافها برچیده شود زیرا اگر این اختلافها ادامه یابد و تشدید شود هرگز به نفع کشورمان نخواهد بود.
این مرجع تقلید اظهار داشت: هم اینک کشورما در حال مذاکره با دیگر کشورها است و اگر این اختلافهای داخلی ادامه یابد در عرصه بین المللی ضعیف خواهیم شد و کشورهای خارجی برای مذاکره ما را تحت فشار قرار خواهند داد و در برابر تصمیمات ما قانع نخواهند شد.
وی یادآور شد: اگر دامنه این اختلافها گسترده شود همه گروهها، ملت، دولت و مجلس زیان خواهند دید و این ضرر و زیان به نفع کشور ما نیست.
این مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم گفت: با توجه به وضع حساس کشور و مذاکرات مهمی که در پیش است گروههای سیاسی برای رضای خدا از این اختلافها فاصله گیرند و به آینده کشورمان بیندیشند.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اختلافهای سیاسی در داخل کشور وجود دارد کشورهای خارجی از این شرایط به وجود آمده در مذاکرات به نفع خود بهره خواهند گرفت.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی خواستار تشکیل هیئتی متشکل از نمایندگان مجلس و نخبگان کشور برای پایان دادن به اختلافهای سیاسی شد.
