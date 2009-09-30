رقابت نزدیک ایران و ارمنستان برای میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی

به گزارش خبرنگار مهر، درپی کنار کشیدن قزاقستانی ها از میزبانی رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی درسال 2010 میلادی کشورهای ایران و ارمنستان در کنگره فیلا دواطلب میزبانی این مسابقات شدند.

ارمنستانی ها که درچند سال اخیر نتوانسته اند مسابقه ای را میزبانی کنند تلاشهایی بسیاری را آغاز کرده اند تا بتوانند با جلب نظر مسئولان فیلا میزبان جام جهانی کشتی فرنگی باشند.

براین اساس مسئولان فدراسیون کشتی ایران نیز علیرغم اینکه فیلایی ها درخواست کردند برای مسابقه های دیگرکاندیدا شوند هنوز مصر برای میزبانی این رقابتها هستند زیرا تنها رقابتی است که بدلیل همزمان نبودن مسابقات مردان و زنان می توانند این رقابتها را میزبانی کنند.