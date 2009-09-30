کمیته پنج نفره ورزشی خراسان رضوی در حال بررسی وضعیت ابومسلم است

محمود صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بنا به برنامه ارائه شده باید این کمیته ظرف یک تا دو هفته آینده بررسی و تحقیق در مورد این باشگاه را به پایان برساند و نتیجه اش را برای اتخاذ تصمیم به مجموعه اعلام نماید.

وی با اشاره به اینکه در هفته آینده با اعضای فدراسیون فوتبال دیدار داریم، گفت: در جلسه روز گذشته با مدیرکل تربیت بدنی استان سفارشاتی مبنی بر توسعه ورزش عمومی، روستایی و پهلوانی به خصوص فوتبال ارائه شد و امیدواریم با تعیین راهکار جدی از سوی این اداره کل شاهد بهبود وضعیت موجود باشیم.

صلاحی با اشاره به اینکه مجموع مدالهای خراسان رضوی در چهار سال فعالیت دولت نهم قابل قبول بوده است، گفت: شرایط در حوزه دو تیم فوتبال استان به گونه ای دیگر بوده است به طوری که علاوه بر ما هواداران این دو تیم نیز از وضعیت موجود راضی نیستند و باید در این زمینه کاری کرد.

وی در پایان تاکید کرد: برای شناسایی و رفع مشکلات دو باشگاه فوتبال ابومسلم و پیام باید تمامی دست اندرکاران دست به دست هم بدهند تا این دو تیم از این وضعیت خارج شوند.