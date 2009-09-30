رزمایش روسیه و بلاروس در مرز با ناتو هر دوسال یکبار برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد: ما امیداوریم که چنین رزمایشهایی در آینده نزدیک برگزار شود، زیرا چنین رویدادهایی تنها روش ممکن برای افزایش مهارتهای نظامی و سیستم دفاعی کشورمان است.

وی موافقت خود را با برگزاری چنین رزمایش هایی متناوبا هر دو سال یکبار در بلاروس و روسیه اعلام کرد.

"لئونید مالتسو" وزیر دفاع بلاروس گفت: در این رزمایش که "زاپاد 2009 " ( غرب 2009) نام گرفته ، 13 هزار نفر از پرسنل نظامی هر دو کشور شرکت کردند.

بر اساس این گزارش در این مانور 13 هزار نظامی و بیش از 200 ماشین آلات و ابزار نظامی از جمله 40 هوایپما شرکت کرده اند و این مانور اولین آزمایش برای سیستم دفاعی ادغام شده روسیه و بلاروس است که با کشورهای عضو ناتو مرز مشترک دارند.

این رزمایش در حالی برگزار می شود که منطقه قفقاز اوضاع چندان آرامی را پشت سر نمی گذارد. از یک سو خود روسیه درچچن با فعالیت جداطلبان مواجه است و از سوی دیگر به دلیل تنشهای موجود میان آبخازیا و گرجستان این منطقه در آستانه بحرانی دیگر قرار داد.