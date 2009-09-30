قالیباف روز سالمند را به شهروندان مسن تهران تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران در این پیام آورده است: نهم مهر ماه روز جهانی سالمند را به همه سالمندان گرامی، شهروندان ارشد شهر، تبریک عرض می نمایم. این روزها فرصتی است برای تقدیر و تشکری شایسته از زحمات فراوانی که این عزیزان در بخشهای مختلف جامعه متحمل شده اند چرا که پیامبر اعظم فرمودند: وقرّوا کبارکم (سالمندان خود را گرامی دارید.)

سالمندی دوره کمال، پختگی، بردباری، خردمندی، شکیبائی و صلابت است. سالمندی بلندای زندگی هر انسان است که با کوله‌باری از تجربه‌ می‌توان به گذشته، حال و آینده نگریست. سالمندی پدیده ای است با جنبه های مختلف زیستی، روانی و اجتماعی شاید فردی که از لحاظ زیستی و جسمی در شرایط سالمندی قرار دارد‌ از جنبه های روان شناختی از بسیاری از افراد همسن خود جوان تر و با نشاط تر باشد. امروزه ‌با توجه به پیشرفت علم و دانش و بهبود شرایط بهداشتی،‌ درمانی، ‌اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی در بسیاری از کشورهای دنیا سن امید به زندگی افزایش یافته است و این روند روبه رشد همچنان ادامه دارد.

آنچه مهم است،‌ تنها طولانی کردن دوران زندگی نیست بلکه باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که این سال های عمر در نهایت آرامش و با سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی سپری شود و در صورتی که چنین شرایطی بوجود نیاید پیشرفت های علمی برای تأمین زندگی طولانی تر، بی نتیجه و مخاطره آمیز خواهد بود. پیشگیری از دوران سالمندی اجتناب ناپذیر است و این دوره یکی از مراحل زندگی است که می توان با حفظ بهداشت جسمانی و روانی از عوارض و مشکلات آن کاست و آن را به دوره ای فعال، مطلوب، بدون دغدغه و لذت بخش تبدیل کرد.

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت در سالهای آینده جهان با جمعیت عظیمی از سالمندان روبرو خواهد شد. با توجه به اینکه عدم آمادگی برای مقابله با این وضعیت هزینه سنگینی را به جامعه تحمیل می نماید، ضروری است که مسئولان و دست اندرکاران با پیش بینی تمهیدات لازم به استقبال این شرایط بروند.

مدیریت شهری با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندی و حضور چشمگیر سالمندان در فضای بوستان ها، لزوم مشارکت سالمندان درفعالیت‌های اجتماعی و مدیریت اوقات فراغت سالمندان در همین راستا به راه اندازی فرهنگسرای سالمند، اجرای طرح منزلت، ‌راه اندازی 112 کانون سالمندی در سطح شهر تهران،‌ توسعه بوستان ها و فضای سبز،‌ توجه به چگونگی مبلمان شهری برای افزایش حضور فعالانه سالمندان در سطح شهر، همکاری و مساعدت با انجمنها و مراکز مربوط به سالمندان پرداخته و همواره جهت رفع مشکلات و معضلات شهروندان ارشد شهر تهران خالصانه تلاش می کند.

قالیباف در انتهای پیام خود آورده است: از خداوند متعال دوام عمر و صحت و سلامت و عافیت را برای همه سالمندان و شهروندان عزیز مسئلت دارم.