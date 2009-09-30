خلعتبری مشکلی برای بازی مقابل صبا ندارد

علی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: خوشبختانه این بازیکن موثر در تمرینات گروهی، همراه دیگر بازیکنان حضور دارد و با انگیزه بالایی به تمرینات می‌پردازد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که ابراهیم زاده سرمربی تیم صلاح بداند خلعتبری ذوب آهن را در برابر صبای قم در ورزشگاه فولاد شهر همراهی خواهد کرد.

شجاعی در رابطه با وضعیت ذوب آهن قبل از رویارویی با صبای قم گفت: این تیم بدلیل تمریناتی که پشت سر گذاشته از آمادگی بسیار مطلوبی برخوردار است، البته بازی سختی پیش روی خواهیم داشت زیرا حریف ما در هفته نهم تیم بسیار قوی است.

وی گفت: صبای قم در دیدار مقابل سپاهان نیز بازی خوبی ارائه کرد، اما به دلیل اشتباهات فردی مغلوب تیم همشهری ما شد به همین دلیل آنها را دست کم نمی گیریم.

شجاعی تاکید کرد: تیم ذوب آهن آماده پیروزی مقابل صبای قم است تا با روحیه بسیار خوب در داربی اصفهان در هفته دهم حاضر شویم.