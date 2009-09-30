به گزارش خبرنگار مهر، رفیعی در این مستند 43 دقیقه‌ای که درباره فیلم "پرنده کوچک خوشبختی" به کارگردانی پوران درخشنده ساخته شده با شهلا ریاحی، مهدی میامی، سیروس تسلیمی، هما روستا، پرویز آبنار و درخشنده گفتگو کرده، در صحنه‌هایی از مرحوم مهرداد فخیمی فیلمبرداراین پروژه یاد شده و از حضور عطیه معصومی بازیگر کودک فیلم استفاده شده است.

عوامل تولید این مستند که روز پنجشنبه ساعت 21:45 از شبکه چهار پخش می‌شود، می‌توان به تصویربردار: روزبه رایگا، صدابردار: حسن شبانکاره، مدیر تولید: لیلا خوانساری، تدوینگر: بابک بهداد و تهیه‌کننده: ناهید دل‌آگاه اشاره کرد.

"پرنده کوچک خوشبختی" دومین فیلم بلند درخشنده است محصول سال 1366 و داستان زندگی ملیحه دختری است که بر اثر ضربه روحی در کودکی قدرت تکلم را از دست داده و با یادآوری گذشته دچار تشنج عصبی می‌شود.