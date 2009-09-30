  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۱۷

رجب خواه به مهر خبر داد:

رامسر آماده میزبانی کنوانسیون جهانی محیط زیست می شود

رامسر آماده میزبانی کنوانسیون جهانی محیط زیست می شود

مدیر اجرایی مرکز منطقه ای غرب و جنوب غرب آسیای کنوانسیون رامسر از اجرای برنامه آموزشی در روز پنجشنبه برای ظرفیت سازی و کمک به نشست 40 سالگی کنوانسیون رامسر خبر داد.

یاسمن رجب خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر نقش آموزش برای آمادگی مردم شهر رامسر در پذیرایی از 158 کشور عضو کنوانسیون رامسر برای حفاظت از تالابها گفت: این نشست سال 2011 برگزار می شود و در راستای معرفی آخرین فناوری و ابزارهای آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه کنوانسیون رامسر جشنواره ای برای آمادگی مردم شهر در روز پنجشنبه (فردا) برگزار خواهد شد.

مدیر اجرایی مرکز منطقه ای غرب و جنوب غرب آسیای کنوانسیون رامسر با تاکید بر شرکت تمامی اعضای این کنوانسیون افزود:  این برنامه ها با نیت اطلاع رسانی و آموزش مردم بومی برای میزبانی این نشست بین المللی است.

کد مطلب 955813

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها