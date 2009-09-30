رجب خواه به مهر خبر داد: رامسر آماده میزبانی کنوانسیون جهانی محیط زیست می شود

مدیر اجرایی مرکز منطقه ای غرب و جنوب غرب آسیای کنوانسیون رامسر از اجرای برنامه آموزشی در روز پنجشنبه برای ظرفیت سازی و کمک به نشست 40 سالگی کنوانسیون رامسر خبر داد.