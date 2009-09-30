رامسر آماده میزبانی کنوانسیون جهانی محیط زیست می شود

یاسمن رجب خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر نقش آموزش برای آمادگی مردم شهر رامسر در پذیرایی از 158 کشور عضو کنوانسیون رامسر برای حفاظت از تالابها گفت: این نشست سال 2011 برگزار می شود و در راستای معرفی آخرین فناوری و ابزارهای آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه کنوانسیون رامسر جشنواره ای برای آمادگی مردم شهر در روز پنجشنبه (فردا) برگزار خواهد شد.
مدیر اجرایی مرکز منطقه ای غرب و جنوب غرب آسیای کنوانسیون رامسر با تاکید بر شرکت تمامی اعضای این کنوانسیون افزود: این برنامه ها با نیت اطلاع رسانی و آموزش مردم بومی برای میزبانی این نشست بین المللی است.
نظر شما