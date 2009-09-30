محسن پرویز مشاور باقر لاریجانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی لاریجانی به عنوان مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه منصوب شده است.

دکتر لاریجانی در این حکم با اشاره به سوابق فرهنگی دکتر محسن پرویز بر تلاش لازم از سوی وی برای تدوین نقشه جامعه فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرده است.

دکتر محسن پرویز در حال حاضر معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در گروه آموزشی فیزیولوژی است و دارای مدرک دکتری تخصصی (Ph.D) فیزیولوژی است. وی تاکنون 16 عنوان کتاب منتشر کرده است.