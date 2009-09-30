بسته حمایت از جامعه دریایی ایران نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان علی عزتی با بیان این مطلب افزود: بر اساس آخرین تصمیمات کمیته بحران اقتصادی جهان و تاثیرات آن بر جامعه دریایی ایران که در 23 شهریور ماه سال جاری تشکیل شد بسته حمایتی پیشنهادی توسط این کمیته تدوین و جهت تصویب نهایی به سازمان بنادر و دریانوردی ارسال شد.

وی که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی ریاست این کمیته را عهده دار است، ادامه داد : برای تدوین این بسته ابتدا با استفاده از مدل فرد.آر. دیوید ، استراتژی‌های مورد نیاز جامعه دریایی کشور جهت عبور از بحران استخراج و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

مدیر دفتر برنامه‌ریزی راهبردی و اموربین‌الملل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه بسته پیشنهادی طی جلسات متعدد و با رویکردی مدون و مستند تدوین شده است اظهار داشت : این کمیته پس از بررسی استراتژی های مورد نیاز جامعه دریایی، اقدام به اولویت بندی استراتژی های استخراج شده به لحاظ اهمیت و در نظر گرفتن شرایط بحران کرد ودر نهایت بسته پیشنهادی حاوی راهکارها و راهبرد‌های لازم جهت جاری سازی هر یک از استراتژی ها ، تدوین و نهایی شد.

وی به مفاد بسته پیشنهادی اشاره کرد و گفت : در این مستند که تحت عنوان «بسته حمایت از جامعه دریایی ایران جهت عبور از بحران اقتصادی جهان» گردآوری شده است ، ابتدا به بررسی تبعات بحران جهانی و چشم‌انداز پیش رو و سپس به بررسی تبعات بحران جهانی در بخش‌هایی از حمل و نقل دریایی پرداخته شده است.

رئیس کمیته بحران اقتصادی جهان و تاثیرات آن بر جامعه دریایی ایران گفت : در ادامه این بسته پیشنهادی ، مستندات و خروجی‌های جلسات کمیته جمع بندی و در نهایت راهکارها، انتظارات و حمایت‌های لازم و پیشنهادی جهت اجرای استراتژی‌ها عنوان شده است.

کاپیتان عزتی تصریح کرد : این بسته که در 47 صفحه تدوین شده است پس از بررسی توسط مقامات سازمان بنادر و دریانوردی ، به وزارت راه و ترابری جهت بررسی در مکانیزم های دولتی نظیر شورای اقتصاد دولت ، فراکسیون دریایی مجلس شورای اسلامی و ستاد تدابیر امور اقتصادی دولت ارسال خواهد شد.

کمیته بحران اقتصادی جهان و تاثیرات آن بر جامعه دریایی ایران پیرو تصمیمات هفدهمین همایش ارگانهای دریایی در تاریخ 31 تیر ماه سال جاری با انتخاب نمایندگانی از ارگان‌های مختلف دریایی کشور و به ریاست کاپیتان علی عزتی مدیر دفتر برنامه‌ریزی راهبردی و اموربین‌الملل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و در 27 مرداد ماه سال جاری رسما فعالیت خود را آغاز کرد.