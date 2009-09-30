۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۵

برای مقابله با آثار بحران ؛

بسته حمایت از جامعه دریایی ایران نهایی شد

مدیر دفتر برنامه ریزی راهبردی و امور بین الملل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از نهایی شدن بسته حمایت از جامعه دریایی ایران جهت عبور از بحران اقتصادی جهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان علی عزتی با بیان این مطلب افزود: بر اساس آخرین تصمیمات کمیته بحران اقتصادی جهان و تاثیرات آن بر جامعه دریایی ایران که در 23 شهریور ماه سال جاری تشکیل شد بسته حمایتی پیشنهادی توسط این کمیته تدوین و جهت تصویب نهایی به سازمان بنادر و دریانوردی ارسال شد.

وی که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی ریاست این کمیته را عهده دار است، ادامه داد : برای تدوین این بسته ابتدا با استفاده از مدل فرد.آر. دیوید ، استراتژی‌های مورد نیاز جامعه دریایی کشور جهت عبور از بحران استخراج و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

مدیر دفتر برنامه‌ریزی راهبردی و اموربین‌الملل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه بسته پیشنهادی طی جلسات متعدد و با رویکردی مدون و مستند تدوین شده است اظهار داشت : این کمیته پس از بررسی استراتژی های مورد نیاز جامعه دریایی، اقدام به اولویت بندی استراتژی های استخراج شده به لحاظ اهمیت و در نظر گرفتن شرایط بحران کرد ودر نهایت بسته پیشنهادی حاوی راهکارها و راهبرد‌های لازم جهت جاری سازی هر یک از استراتژی ها ، تدوین و نهایی شد.

وی به مفاد بسته پیشنهادی اشاره کرد و گفت : در این مستند که تحت عنوان «بسته حمایت از جامعه دریایی ایران جهت عبور از بحران اقتصادی جهان» گردآوری شده است ، ابتدا به بررسی تبعات بحران جهانی و چشم‌انداز پیش رو و سپس به بررسی تبعات بحران جهانی در بخش‌هایی از حمل و نقل دریایی پرداخته شده است.

رئیس کمیته بحران اقتصادی جهان و تاثیرات آن بر جامعه دریایی ایران گفت : در ادامه این بسته پیشنهادی ، مستندات و خروجی‌های جلسات کمیته جمع بندی و در نهایت راهکارها، انتظارات و حمایت‌های لازم و پیشنهادی جهت اجرای استراتژی‌ها عنوان شده است.

کاپیتان عزتی تصریح کرد : این بسته که در 47 صفحه تدوین شده است پس از بررسی توسط مقامات سازمان بنادر و دریانوردی ، به وزارت راه و ترابری جهت بررسی در مکانیزم های دولتی نظیر شورای اقتصاد دولت ، فراکسیون دریایی مجلس شورای اسلامی و ستاد تدابیر امور اقتصادی دولت ارسال خواهد شد.

کمیته بحران اقتصادی جهان و تاثیرات آن بر جامعه دریایی ایران پیرو تصمیمات هفدهمین همایش ارگانهای دریایی در تاریخ 31 تیر ماه سال جاری با انتخاب نمایندگانی از ارگان‌های مختلف دریایی کشور و به ریاست کاپیتان علی عزتی مدیر دفتر برنامه‌ریزی راهبردی و اموربین‌الملل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و در 27 مرداد ماه سال جاری رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

