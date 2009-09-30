همایش «سالمند و قلب» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام روابط عمومی این اداره به مناسبت روزهای نهم مهر (روز جهانی سالمند) و پنجم مهر ماه (روز جهانی قلب) همایش ویژه ای با عنوان سالمند و قلب با حضور جمعی از مدیران شهرداری و وزارت بهداشت و 500 نفر از سالمندان تهرانی و با همکاری شهرداری مناطق 21 و 22 برگزار می شود.

این مراسم که نهم مهرماه سال جاری ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات پارک چیتگر برگزار می شود دکترعباس استاد تقی زاده مدیرکل سلامت شهرداری تهران، دکتر سماوات رئیس اداره قلب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به ایراد سخنرانی می پردازند.

این همایش شامل قسمتهای مختلف پزشکی و تفریحی است و به شرکت کنندگان مشاوره پزشکی رایگان و انجام تست فشارخون ارائه می شود و به منظور فراهم آوردن محیط شاد و مفرح برای سالمندان در این روز گروههای موسیقی به اجرای برنامه می پردازند. همچنین مسابقات فرهنگی ورزشی و دوچرخه سواری برگزار می شود.