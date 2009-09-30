سومین همایش خوشنویسی کوثر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل امور بانوان شهرداری تهران با ارسال نمابری اعلام کرد: این جشنواره با هدف تشویق و ترغیب هنرمندان خوشنویس، ترویج ارزشهای ماندگار اسلامی، تقویت و ترویج روحیه مشارکت و همبستگی شهروندان در پنج بخش نستعلیق، شکسته، ثلث، نسخ و نقاشی خط برنامه ریزی شد که بانوان هنرمند استقبال پرشوری از این جشنواره داشتند.

شرکت کنندگان در این جشنواره در باب آیات و احادیث مرتبط با تکریم حضرت زهرا (س)، تکریم مقام مادر و آیات قرآنی، 520 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که این آثار در طی سه مرحله با حضور اساتید مطرح خوشنویسی خانم ها حسنیی، خاتمی و آقایان امیرخانی، سلحشور، کابلی، افچه ای و نیریزی داوری و در نهایت از میان آثار رسیده 22 اثر به عنوان آثار برگزیده در بخش های مختلف انتخاب شدند. همچنین 19 اثر نیز از سوی هیئت داوران حائز رتبه تقدیری شناخته شده و 81 اثر به بخش نمایشگاه راه یافتند.

نشست تخصصی سومین جشنواره خوشنویسی کوثر دوازدهم مهرماه با حضور اساتید مطرح بختیاری و افچه ای در تالار ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

همچنین علاقمندان به رشته خوشنویسی می توانند 14 مهرماه با مراجعه به سالن نیلوفر خانه هنرمندان ایران در کارگاه حضوری خوشنویسی شرکت کنند.