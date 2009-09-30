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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۶

هیئت تجاری و بازرگانی ایران وارد تونس شد

هیئت تجاری و بازرگانی ایران وارد تونس شد

یک هیئت متشکل از تجار و بازرگانی کشورمان به منظور توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی وارد کشور آفریقایی تونس شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تونس این هیئت که متشکل از 31 تن از بازرگانان، تجار و تولید کنندگان استان قزوین به نمایندگی از کشورمان و به ریاست محمدعلی ضیغمی معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران است در سفر پنج روزه خود راههای توسعه روابط اقتصادی دو کشور سرمایه گذاری مشترک اقتصادی و بازاریابی صادرات کالا را بررسی می کنند.

هیئت تجاری ایران در بدو ورود در فرودگاه تونس مورد استقبال محمد تقی موید سفیر کشورمان در تونس قرار گرفت.

نشست مشترک با تجار و بازرگانان تونسی، بازید از واحدهای صنعتی و تولیدی، دیدار با سفیر ایران در تونس و شرکت در جلسات اتاق بازرگانی تونس از دیگر برنامه های این هیئت است.

تاکنون چهار هیئت از ایران به تونس  و یک هیئت از تونس با سفر به ایران ضمن امضای تفاهم نامه همکاری ریمنه گسترش روابط تجاری و بازرگانی را در دو کشور فراهم کرده اند.

کد مطلب 955837

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