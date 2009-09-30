اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا که در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد ورزشکاران کرمانشاهی موفق به کسب سه مدال طلا، یک مدال نقره و یک مقام پنجمی شدند.

در این مسابقات، افسانه سپهری در هزار متر کایاک برسکوی نخست ایستاد و در 500 متر کایاک نائب قهرمان شد.

آزاده محمدی دیگر بانوی قایقران استان کرمانشاه در هزارمتر دو نفره و 500 متر دو نفره کایاک موفق به کسب دو نشان طلا شد.

در بخش آقایان نیز وحید چراغی در یک نفره کانو کانادایی مقام پنجم آسیا را کسب کرد.

بانوی کرمانشاهی به اردوی تیم ملی والیبال دعوت شد

فدراسیون والیبال کشورمان بانوی کرمانشاهی را به اردوی تیم ملی والیبال دعوت کرد.

مهتاب رحمانی والیبالیست کرمانشاهی است که با درخشش در اردوهای گذشته تیم ملی به این اردو دعوت شد.

اردوی تیم ملی بانوان والیبالیست جهت حضور در مسابقات قهرمانی زنان آسیا برپا خواهد شد، این اردو از امروز هشتم مهر ماه به مدت شش روز در سرسرای اختصاصی والیبال آزادی تهران برگزار می شود.

دو مشت زن کرمانشاهی جهت حضور در ترکیب تیم ملی به مسابقات مقدماتی اعزام شدند

دو مشت زن کرمانشاهی جهت حضور در رقابتهای سن پترزبورگ در مسابقات انتخابی آبادان شرکت می کنند.

در این مسابقات در وزن 60 کیلوگرم فروتن گل آرا و مهرداد محمدی هر دو از کرمانشاه در اردو حضور دارند که از میان آنها یک نفر پیراهن تیم ملی را به تن کرده و عازم سن پترزبورگ خواهد شد.

کرمانشاه یکی از قطبهای مشت زنی کشور است و در حال حاضر چهار مربی و 12 مشت زن کرمانشاهی در اردوی تیم ملی بزرگسالان و جوانان کشورمان دانست.