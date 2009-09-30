درخواستهای اصناف از وزیر بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی امروز در اجلاس شورای اصناف کشور در تهران با طرح درخواستهای پارلمان صنفی کشور از وزارت بازرگانی در دولت دهم، گفت: در برخی شهرستانها روسای سازمانهای بازرگانی مربوطه همکاری لازم را با مسئولان صنفی آن شهرستان ندارند و حتی اگر مسئولان صنفی نتوانند خواسته های آنها را انجام دهند اقدام به نامه نگاریهایی برای عزل آنها از سمت خود می کنند که در این راستا انتظار می رود وزیر بازرگانی پیگیریهای لازم را در این زمینه داشته باشد.



رئیس شورای اصناف کشور با اعلام همکاری تنگاتنگ اصناف با وزارت بازرگانی، افزود: هم اکنون اصناف کشور با 36 ارگان ارتباط مستقیم دارند و مسئولیتهای بزرگی را نیز به عهده گرفته اند.



وی برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا توسط اصناف به مناسبت ماه رمضان و بازگشایی مدارس را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: 300 نمایشگاه در سطح کشور برگزار شد که با توجه به توزیع کالاهای یارانه ای در کنار لوازم مورد نیاز مردم موفقیتهای خوبی به دست آوردیم اما به نظر می رسد توانایی اصناف به حدی است که باید برگزاری نمایشگاههای تخصصی را نیز به عهده بگیرد.



فراهانی ادامه داد: اگر مشکلی به لحاظ قیمت و تامین کالا در کشور بروز و ظهور کند چشمها به اصناف کشور دوخته می شود تا مشکلات را حل کند اما زمان برگزاری نمایشگاههای تخصصی کار به انجمنهایی واگذار می شود که ممکن است در اقتصاد کشور نقش زیادی نداشته باشند.



وی در خصوص اجرای مالیات بر ارزش افزوده در واحدهای صنفی خاطر نشان کرد: براساس آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی، 14 هزار نفر از مجموعه اصناف کشور در کل کشور آموزش دیده اند که هم اکنون آماده اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند اما انتظار می رود اقدامات آموزشی برای سایر اعضای واحدهای صنفی نیز از سوی وزارت اقتصاد صورت گیرد تا مشکلی به لحاظ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنفی کشور بروز نکند.

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