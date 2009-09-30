کنسرت پریشاد در تالار وحدت برگزار می شود

سرپرست گروه پریشاد ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : در این برنامه که با همراهی گروه تئاتر و باله "کیشی پور"برای بانوان اجرا می شود قطعاتی چون"داستان عشق"، "به تو هرگز نخواهم گفت"، " ای فروغ شب های من"، "ای یار من"، "در فکر تو بودم"، "نمی شه غصه ما رو تنها بزاره" و "رنگ ترکی" را در دستگاه های چهارگاه، همایون و آواز اصفهان برای مخاطبان می نوازیم.

خلوتی تصریح کرد: در قسمت دوم برنامه نیز قطعات"ای ایران" از ساخته های محمد سریر ،"بردی از یادم" از علی تجویدی، "انتظار" از فضل الله توکل ، "هوش آسمان را بردی" از انوشیروان روحانی،"دیشب نیاسودم" و "مادر" هر دو با شعر و آهنگی از خودم اجرا خواهد شد. در پایان برنامه نیز گروه نمایشی کیشی پور برنامه ای از حرکات سماع برای مخاطبان اجرا می کند.

وی در ادامه با اشاره به اعضای گروهش افزود: گروه پریشاد را در این اجرا مینو قاسم پور(قانون)،نیوشا بریمانی (کمانچه)،نازنین پدرثانی (تمبک و دف)، پدیده احرار نژاد(تار)، سیما مهرافشا(دف) و خود من (به عنوان خواننده و سرپرست) همراهی می کنیم.

گروه پریشاد در سال 78 توسط پریچهر خلوتی تاسیس شده و طی این سال ها کنسرت های بسیاری را - همچون کنسرت امسال - به نفع موسسات خیریه ای چون مهر آفرین، فیروز نیا، محک و ارمغان بهزیستی برگزار کرده است.