به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز با توجه به اهمیت بحث امنیت اطلاعات رقومی و اینترنتی کشور و تحریمهای متوجه کشورمان در برخی از حوزه‌های فناوری و همچنین لزوم تضمین امنیت اطلاعات رقومی دستگاهها، سازمانها و مراکز دولتی توسط مراکز مستقر در داخل کشور و بر اساس سیاستهای کلی نظام در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد شده است.

این مرکز که با وسعت 3000 UNIT طراحی و ساخته شده، از لحاظ جنبه‌های مختلف دارای زیرساختی منحصر به فرد و ایمن است.

وجود سامانه پیشرفته و کاملا مدرن افزونگی (برگردان اصطلاح کامپیوتری Redundancy) که بر اساس آن در ازای هر سامانه، سامانه جایگزین آن تعبیه شده که در صورت بروز نقص یا خارج شدن هر یک از اجزای سامانه در حال فعالیت از مدار، سامانه بعدی جایگزین آن می‌شود از دیگر ویژگیهای این مرکز است.

بزرگترین مرکز خدمات داده اینترنتی بخش دولتی کشور طی 4 سال فعالیت متخصصین داخلی آماده بهره برداری در مدار شده و با راه‌اندازی آن امکان میزبانی کاملا حرفه‌ای و امن پایگاههای اطلاع رسانی کشور فراهم می‌شود.

همچنین انجام پیش بینی‌های لازم برای فراهم آوری بالاترین ضریب امنیت فیزیکی این مرکز از قبیل تامین برق آن از دو مرکز مختلف توزیع برق تهران، سامانه اطفا حریق و در امان بودن از حوادث غیرمترقبه از دیگر ویژگیهای این مرکز است.

در این مرکز اولویت استفاده از خدمات برای دستگاههای دولتی و فعالان فرهنگی کشور اختصاص یافته و امکان استفاده اشخاص حقیقی نیز فراهم شده است.

یکی دیگر از جنبه‌هایی که علاوه بر ارائه خدمات مرسوم مراکز داده اینترنتی برای این مرکز طراحی شده ایجاد امکان بازدیدهای تخصصی و حرفه‌ای دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم رایانه به منظور آشنایی عملی با نحوه فعالیت و مراحل راه اندازی یک مرکز خدمات داده اینترنتی (IDC) است.

در مراسم افتتاح بزرگترین مرکز خدمات داده اینترنتی بخش دولتی کشور قرار است میزبانی یکی از مهمترین پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی کشور به آن منتقل شود.