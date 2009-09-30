بخشداران در خط مقدم جبهه خدمتگزاری به مردم قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری ظهر چهارشنبه در جلسه با بخشداران استان اظهار داشت: بخشداران باید با تدبیر، تعامل و اندیشه در راستای استیفاء و مطالبه حقوق روستائیان اقدام کنند و با ارتباط مستمر و موثر با مدیران دستگاههای اجرایی در جهت رفع مشکلات موجود و مشکلات واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی بخشهای خود گام بردارند.

وی با بیان اینکه بخشداران باید از نحوه جمعیتی و ترکیب خانوارها در روستاهای زیر مجموعه خود اطلاعات کافی داشته باشند، خاطرنشان کرد: بخشداران باید بسترها و زمینه های لازم را برای افزایش میزان واحدهای تولیدی فراهم آورند و تلاش کنند تا مشکلات پیش رو با تعامل و ارتباط رفع شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بخشداران باید در راستای اطلاع رسانی از خدمات ارائه شده دولت به مردم اقدام نمایند، خاطرنشان کرد: بخشداران باید با وقت گذاری، تدبیر و اندیشه و تفکر توسعه ای در جهت رفع مشکلات پیش رو گام بردارند و در راستای خدمت صادقانه به مردم از هیچ کوششی فرو گذاری نکنند.

در این جلسه همچنین معاون سیاسی و امنیتی، پشتیبانی و توسعه منابع نیروی انسانی و امور عمرانی استانداری نیز به بیان دیدگاهها و راهبردهای خود در زمینه ها و حوزه های کاری خود پرداختند.

در ادامه این جلسه بخشداران استان نیز گزارشی در خصوص حوزه های کاری خود ارائه کردند.