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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۱

استاندار کرمانشاه:

بخشداران در خط مقدم جبهه خدمتگزاری به مردم قرار دارند

بخشداران در خط مقدم جبهه خدمتگزاری به مردم قرار دارند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مجید غفوری گفت: بخشداران به لحاظ اینکه با روستاییان و اقشار مستضعف و محروم جامعه در ارتباط هستند در خط مقدم و جبهه خدمتگزاری به مردم قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری ظهر چهارشنبه در جلسه با بخشداران استان اظهار داشت: بخشداران باید با تدبیر، تعامل و اندیشه در راستای استیفاء و مطالبه حقوق روستائیان اقدام کنند و با ارتباط مستمر و موثر با مدیران دستگاههای اجرایی در جهت رفع مشکلات موجود و  مشکلات واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی بخشهای خود گام بردارند.

 

وی با بیان اینکه بخشداران باید از نحوه جمعیتی و ترکیب خانوارها در روستاهای زیر مجموعه خود اطلاعات کافی داشته باشند، خاطرنشان کرد: بخشداران باید بسترها و زمینه های لازم را برای افزایش میزان واحدهای تولیدی فراهم آورند و تلاش کنند تا مشکلات پیش رو با تعامل و ارتباط رفع شود.

 

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بخشداران باید در راستای اطلاع رسانی از خدمات ارائه شده دولت به مردم اقدام نمایند، خاطرنشان کرد: بخشداران باید با وقت گذاری، تدبیر و اندیشه و تفکر توسعه ای در جهت رفع مشکلات پیش رو گام بردارند و در راستای خدمت صادقانه به مردم از هیچ کوششی فرو گذاری نکنند.

 

در این جلسه همچنین معاون سیاسی و امنیتی، پشتیبانی و توسعه منابع نیروی انسانی و امور عمرانی استانداری نیز به بیان دیدگاهها و راهبردهای خود در زمینه ها و حوزه های کاری خود پرداختند.

 

در ادامه این جلسه بخشداران استان نیز گزارشی در خصوص حوزه های کاری خود ارائه کردند.

کد مطلب 955850

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