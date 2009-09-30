70 درصد واحدهای اقامتی خراسان رضوی مورد استفاده قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن لشکری ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از بزرگان صنعت گردشگری استان افزود: حدود 50 درصد واحدهای اقامتی کشور در مشهد و خراسان رضوی وجود دارد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: از طرفی بیش از 50 درصد واحدهای اقامتی کشور در مشهد در حال ساخت است.

لشگری با بیان اینکه در مسیر حرکت به سمت روشهای جدید و علمی تر هستیم، تاکید کرد: با ارائه آموزشهای لازم به پرسنل واحدهای اقامتی و تاسیسات گردشگری استان سعی در ارتقا سطح امکانات و تسهیل شرایط برای زائران داریم.

وی افزود: در حال حاضر زائرین به هر مناسبت و کوچکترین فرصت تعطیلی به مشهد سفر می کنند که نوید بخش همگانی، همه مکانی و همه زمانی سفر است.

لشگری در رابطه با همه مکانی کردن سفر در خراسان رضوی گفت: استفاده از فرصت های طریق الرضا که در مسیر مشهد برای زائرین فراهم می شود می تواند خدمات مناسبی را به آنها ارائه نماید.

رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ضمن تاکید بر سفرهای گروهی و در قالب تورها تصریح کرد: دستگاه های دولتی و بخش خصوصی به مسافران گروهی بهتر و منسجم تر می توانند خدمات خود را ارائه کنند علاوه بر این به ارزان سازی سفر نیز کمک می شود.

وی ادامه داد: سفرهای انفرادی علاوه بر هزینه بالایی که به همراه دارد خدمات رسانی بخش ها و دستگاه های مختلف را با مشکل روبرو می کند.

وی با اعلام این خبر که مشهد به عنوان برترین شهردر حوزه خدمات به زائرین و مسافرین به استان در پایان تعطیلات نوروزی امسال برگزیده شده، افزود: طبق ارزیابی بخش خصوصی و واحدهای صنفی، کسانی که در مراکز اقامتی، پذیرایی و بین راهی نمونه بودند توسط اصناف استان صورت گرفت.

وی گفت: دبیرخانه شورای عالی زیارت ابتدای سال گذشته در مشهد راه اندازی شد که به صورت نیمه فعال است اما از طریق تعاملات با هیئت دولت و نمایندگان مجلس سعی در اجرایی و فعال شدن آن در استان داریم.