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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۸

70 درصد واحدهای اقامتی خراسان رضوی مورد استفاده قرار می گیرد

70 درصد واحدهای اقامتی خراسان رضوی مورد استفاده قرار می گیرد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: بیش از 70 درصد ظرفیت واحدهای اقامتی استان در طول سال در مشهد اشغال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن لشکری ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از بزرگان صنعت گردشگری استان افزود: حدود 50 درصد واحدهای اقامتی کشور در مشهد و خراسان رضوی وجود دارد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: از طرفی بیش از 50 درصد واحدهای اقامتی کشور در مشهد در حال ساخت است.

لشگری با بیان اینکه در مسیر حرکت به سمت روشهای جدید و علمی تر هستیم، تاکید کرد: با ارائه آموزشهای لازم به پرسنل واحدهای اقامتی و تاسیسات گردشگری استان سعی در ارتقا سطح امکانات و تسهیل شرایط برای زائران داریم.

وی افزود: در حال حاضر زائرین به هر مناسبت و کوچکترین فرصت تعطیلی به مشهد سفر می کنند که نوید بخش همگانی، همه مکانی و همه زمانی سفر است.

لشگری در رابطه با همه مکانی کردن سفر در خراسان رضوی گفت: استفاده از فرصت های طریق الرضا که در مسیر مشهد برای زائرین فراهم می شود می تواند خدمات مناسبی را به آنها ارائه نماید.

رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ضمن تاکید بر سفرهای گروهی و در قالب تورها تصریح کرد: دستگاه های دولتی و بخش خصوصی به مسافران گروهی بهتر و منسجم تر می توانند خدمات خود را ارائه کنند علاوه بر این به ارزان سازی سفر نیز کمک می شود.

وی ادامه داد: سفرهای انفرادی علاوه بر هزینه بالایی که به همراه دارد خدمات رسانی بخش ها و دستگاه های مختلف را با مشکل روبرو می کند.

وی با اعلام این خبر که مشهد به عنوان برترین شهردر حوزه خدمات به زائرین و مسافرین به استان در پایان تعطیلات نوروزی امسال برگزیده شده، افزود: طبق ارزیابی بخش خصوصی و واحدهای صنفی، کسانی که در مراکز اقامتی، پذیرایی و بین راهی نمونه بودند توسط اصناف استان صورت گرفت.

وی گفت: دبیرخانه شورای عالی زیارت ابتدای سال گذشته در مشهد راه اندازی شد که به صورت نیمه فعال است اما از طریق تعاملات با هیئت دولت و نمایندگان مجلس سعی در اجرایی و فعال شدن آن در استان داریم.

کد مطلب 955852

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