تشکیل نخستین ستاد انتخابات شرکتهای تعاونی سهام عدالت کشور در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این ستاد پیش از ظهر چهارشنبه با هدف برگزاری انتخابات هیئت مدیره شرکتهای تعاونی سهام عدالت و به ابتکار ستاد استانی سهام عدالت در آذربایجان شرقی به صورت پایلوت راه اندازی شد.

دکتر فرخ مسجدی، معاون برنامه ریزی استانداری آذربایجان شرقی در جلسه ستاد انتخابات شرکت های تعاونی سهام عدالت استان گفت: سهام عدالت مدلی ایرانی در بحث خصوصی سازی و جلب مشارکت مردم است که در تاریخ اقتصاد جهان نظیر ندارد.

وی اضافه کرد: مدل های مختلفی در جهان برای جلب مشارکت مردم در امور اقتصادی وجود دارد که واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی از جمله آنهاست ولی بحث جلب مشارکت مردم در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام عدالت در نوع خود بی نظیر است.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه این شیوه ابتکار دولت نهم بوده است، افزود: معتقدم اگر این مدل را با برخی بازبینی ها تکمیل کنیم می تواند به عنوان یک شیوه مدیریت اقتصادی در جهان مطرح شود.

وی با تاکید بر اینکه در صورت مدیریت مناسب سهام عدالت در کشور زمینه ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری فراهم می شود، افزود: سهامداران می توانند با اخذ اطلاعات لازم شاهد افزایش سهم خود شده و فرهنگ سهامداری در کشور نهادینه می شود.

وی با بیان اینکه گسترش تعاون در جامعه جزو سیاستهای اصولی نظام است، گفت: شرایط کنونی کشور فرصت طلایی را برای بخش تعاون کشور فراهم آورده است که امیدواریم مسئولان ذیربط از فرصت پیش آمده حداکثر استفاده را ببرند.

وی با اشاره به وجود یک میلیون و 900 هزار نفر سهامدار در آذربایجان شرقی افزود: با توجه به کثرت سهامداران فکر نمی کنم هیچ بخشی در کشور به این گستردگی زیر مجموعه داشته باشد.

معاون برنامه ریزی استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: میزان ریالی این تعداد سهم دو هزار میلیارد ریال می شود به همین دلیل باید یک مدیریت صحیح بر مقوله سهام عدالت نظارت داشته باشد.

وی با تاکید بر این موضوع که تمام سهامداران افراد متخصص نیستند، افزود: با توجه به این امر باید اعضای هیئت مدیره شرکت های تعاونی از افراد متخصص و کار آمد باشند، هر قدر حساسیت یک موضوع بیشتر باشد، مدیریت آن موضوع نیز باید با اهمیت تر شود.

مسجدی در ادامه با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی مناسب در زمینه برگزاری این انتخابات اظهار داشت: اطلاع رسانی مناسب و هدفمند و تعیین فرآیندی مبتنی بر اصول علمی و عملی در برگزاری صحیح این انتخابات شایان توجه است.

محمد مهدی اعلایی، مدیرکل تعاون آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت بهره مندی از ظرفیت های سهام عدالت تصریح کرد: آذربایجان شرقی به عنوان استانی پیشرو در امر مدیریت طرح سهام عدالت تلاش دارد، فرآیندی نوین و علمی در امر انتخاب مدیران این شرکت ها اتخاذ کند.

اعلایی اضافه کرد: با توزیع سهام عدالت در جامعه فرآیندی در حال شکل گیری است که ارتقای فرهنگ سهامداری و جلب مشارکت اقتصادی مردم در جامعه نهادینه می شود.

مدیر کل تعاون آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به آغاز فعالیت دبیرخانه ستاد انتخابات تعاونی های سهام عدالت در استان اظهار داشت: با آغاز فعالیت این ستاد در محل اداره کل تعاون آذربایجان شرقی، فرآیند انتخابات با یک مدیریت منسجم و اصولی همانند سایر انتخابات های گسترده در کشور قابلیت اجرایی شدن پیدا می کند.

رضا حسینی رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه اجرای طرح سهام عدالت را در راستای اصول قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی یک وظیفه ملی و شرعی خواند و افزود: در حال حاضر 40 میلیون نفر واجد شرایط دریافت سهام عدالت در کشور شناخته شده اند.

وی تعداد افراد شناسایی شده استان برای دریافت سهام عدالت در استان را دو میلیون و 300 هزار نفر خواند و اضافه کرد: در انتخابات هیئت های مدیره شرکت های تعاونی سهام عدالت هیچ سهامداری بر دیگری برتری ندارد و تمام سهامداران در این انتخابات یک رای یکسان دارند.

حسینی افزود: در حال حاضر سهام بسیاری از صنایع و شرکتهای بزرگ کشور به سهام عدالت اختصاص دارد به همین دلیل می توان مدعی شد که مدیریت این شرکت ها در آینده نزدیک با انتحاب و مدیریت شرکت های تعاونی سهام عدالت هدایت خواهند شد.

وی ابراز امیدواری کرد با پایان یافتن مراحل مختلف شناسایی افراد واجد شرایط آبان ماه امسال جشن شناسایی 42میلیون نفر واجد شرایط در کشور را جشن بگیریم.