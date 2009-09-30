تعامل فرهنگی در اتریش بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم با سخنان کوتاهی یواخیم گارتنر رئیس خانه هنرمندان آغاز گردید.

آنگاه اشپیندل اگر Spindelegger وزیر امور خارجه اتریش به عنوان اولین سخنران این مراسم اظهار داشت: بعد از فروپاشی کشور شوروی سابق که در اروپا به عنوان پرده آهنین مشهور بود، مرزبندیهای سیاسی جدید و قدیم باعث بوجود آمدن چالشهایی شده است که برای غلبه بر این چالشها سیاست خارجی فرهنگی اتریش در تشریک مساعی با آن می‌تواند نقش مهمی را ایفا نماید.

وی در ادامه افزود که زمان ما باعث شده که در ارتباط با سئوالهای سیاسی جدید، جوابهای جدید بوجود بیاید. هنر با توانمندی همزیستی که در خود دارد می‌تواند همراه با سیاست، نوع جدیدی از همکاریها و همزیستی را بوجود آورد.

وزیر امورخارجه اتریش آنگاه اظهار داشت: بعد از 20 سال جنگ سرد، سیاست فرهنگی خارجی اتریش در قبال موضوع کشورهای بدون مرز چگونه باید تعریف شود؟

وی تأکید کرد که در ارتباط با مفهوم سیاست فرهنگی چندجانبه، بویژه در یونسکو، بایستی مشخص شود که توانمندی مثبت برای تغییرات مورد نیاز در کجا قرار دارد؟ همچنین در سازمان مذکور بایستی یک نظر قوی و قابل قبول برای حمایت از تنوع فرهنگها، تفهیم آن و آموزش فرهنگی و علمی برای همه، به‌ویژه زنان و دختران مورد توجه قرار گیرد.

دومین سخنران مراسم توماس ماخو از دانشگاه برلین بود که سخنرانی خود را تحت عنوان "پس از سال 1989 و فروپاشی کمونیسم ما در چه عصری زندگی می‌کنیم" ایراد نمود.

در ادامه مراسم میزگردی با حضور دکتر یوهانس هان وزیر علوم و تحقیقات اتریش ، خانم دکتر کلاودیا اشمید وزیر آموزش، هنر و فرهنگ اتریش و دکتر رودولف برت شنایدر بعنوان مجری برگزار شد که در آن طرفین در رابطه با موضوع هنر، آموزش و علوم در کشور اتریشِ پس از انقلاب سال 1989 (فروپاشی کمونیسم)، به بحث و تبادل نظر پرداختند و همچنین در مورد این که ما چگونه می‌توانیم تبادلات فرهنگی در سطح بین الملل را گسترش دهیم، پیشنهادات و نظریاتی را ارائه کردند.