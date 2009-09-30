موسوی بر تقید به چارچوبهای انقلاب تاکید دارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به دیدار روز گذشته این فراکسیون با میر حسین موسوی اظهار داشت: آقای موسوی تاکید داشت که مقید به چارچوب های انقلاب است و جنبش سبز درون نظام است.

وی افزود: وی همچنین تاکید کرد جنبش سبز اصول انقلاب را دنبال می کند و ما جدا از مجموعه نظام و انقلاب نیستیم و می خواهیم انحرافات ایجاد شده را اصلاح کنیم.

قنبری گفت: مهندس موسوی تصریح کرد که حرکت ایجاد شده، حرکتی است که برنده و بازنده ندارد همه می توانند اعم از اصلاح طلب و اصولگرا برنده این حرکت باشند.

سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس همچنین از ابراز گلایه موسوی از اظهارات نمایندگان اصولگرای مجلس خبر داد و گفت: موسوی از یک سری نطق های دوستان اصولگرا و اتهاماتی که متوجه وی کرده اند گلایه مند بود و معتقد بود این عده بی انصافی کرده اند.

نماینده ایلام همچنین گفت: موسوی در مجموع تاکید داشت که در پی روشن شدن حقایق است و معتقد است حرکت درون نظام است و خارج از آن نیست.

قنبری ادامه داد: مهندس موسوی یادآور شد این حرکت با توجه به اینکه برخواسته ازمتن نظام است تداوم خواهد داشت.