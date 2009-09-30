به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد تورناتوره که سال 1989 با فیلم سینمایی "سینما پارادیزو" اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان را برای سینمای ایتالیا به ارمغان آورد، با تازه‌ترین تجربه کارگردانی خود پروژه 30 تا 35 میلیون دلاری "باریا" در هشتاد و دومین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار حضور خواهد داشت.

مسئولان سینمای ایتالیا پیش از این اسامی فهرست اسامی پنج فیلم را برای حضور در اسکار 2010 اعلام کرده بودند که در نهایت "باریا" انتخاب شد. "وینچره" ساخته مارکو بلوکیو درباره زندگی مخفی بنیتو موسولینی، "آواز بزرگ" میچله پلاسیدو، "فضای سفید" مارکو ریسی و "تو می‌توانی" جولیو مانفردونیا دیگر فیلم‌های حاضر در این فهرست بودند.

تورناتوره که در سال‌های 1995 و 1996 هم با فیلم‌های خود در میان پنج نامزد نهایی سینمای ایتالیا برای حضور در اسکار حضور داشت، در واکنش به حضور "باریا" به نمایندگی از سینمای ایتالیا در دوره آینده اسکار گفت: این فیلم چهره‌ای دیگر از "سینما پارادیزو" است. بیاید امیدوار باشیم که این انتخاب با بخت و اقبالی بلند همراه باشد.

سینمای ایتالیا تا به حال 27 بار نامزد اسکار شده و 10 بار هم این جایزه را برده که سه مورد آن اسکار افتخاری بوده است. مهلت ارسال فیلم به بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان هشتاد و دومین دوره مراسم اسکار اول اکتبر به پایان می رسد و مراسم این دوره هفتم مارس 2010 در لس آنجلس برگزار می‌شود. اسامی پنج نامزد نهایی اسکار این بخش هفتم فوریه اعلام خواهد شد.