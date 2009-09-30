12 رقم جدید برنج در موسسه تحقیقات برنج کشور معرفی شد

عباس شهدی کومله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این ارقام که با تلاش کارشناسان موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت معرفی شدند شش رقم گونه ای جدید و مقاوم از ارقام بومی برنج و شش رقم دیگر که با استفاده از فناوری اشعه گاما تولید شدند، گونه های جهش یافته ارقام پرمحصول برنج هستند.

وی اظهار داشت: این 12 رقم جدید برنج که از سال آینده به طور گسترده در شالیزارهای کشور کشت خواهد شد، در مقابل شرایط آب و هوایی و آفت برنج مقاومت بیشتری دارد.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور ادامه داد: از ویژگی های خاص این گونه پا کوتاه بودن آنهاست که در مقابل بارانهای شدید مقاوم است و دچار ورس یا خوابیدگی ساقه نمی شود.