چشم انداز ایران بدون توجه به فناوری اطلاعات دچار مشکل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عبدالمجید ریاضی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل مخابرات آذربایجان غربی با اعلام اینکه امروز فناوری اطلاعات تحولات زیادی در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دنیا ایجاد کرده است افزود: امروز در بحث تلفن ثابت در کشور به حد اشباع رسیده ایم ولی آنچه که انتها ندارد فناوری اطلاعات و گسترس زیرساخت های آن است.

وی با تاکید بر اینکه فناوری اطلاعات در اصلاح الگوی مصرف بسیار تاثیرگذار است خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساختهای مخابراتی باید به نحوی باشد که باعث صرفه جویی شود.

ریاضی با اشاره به مدیریت مطلوب سهمیه بندی بنزین در کشور تصریح کرد: بدون استفاده از فناوری اطلاعات پروژه عظیم سهمیه بندی سوخت عملا غیر ممکن بود.

این مسئول همچنین با اشاره به ثبت نام اینترنتی دانشگاه ها اظهارداشت: امروز در سطح کشور بیش از 1.5 میلیون دانشجو وجود دارد که ثبت نام، اخذ کارت های امتحانی، نتایج آزمون و کارنامه های خود را با استفاده از فناوری اطلاعات با کمترین هزینه از طریق اینترنت بدون طی مسافت دریافت می کنند که در نوع خود قابل توجه است.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره ضرورت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات درکشور یادآورشد: امروز بیش از 700 میلیون قبض در سطح کشور صادر می شود که بر اساس برآوردهای کارشناسان صدور وتوزیع هر قبض در مجموع دوهزار تومان هزینه در بردارد.

ریاضی گفت: در این راستا با برآورد هزینه های صدور و توزیع قبوض هزار و 400 میلیارد تومان از سرمایه های کشور از این محل به هدر می رود که این امر اهمیت توسعه زیرساخت های فناوری را در تمامی بخش ها دو چندان می کند.

وی توسعه دولت الکترونیک در سطح کشور به خصوص آذربایجان غربی را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت سیل آسا در حال ورود با کشورهاست و باید تلاش کنیم از این غافله عقب نمانیم.

استاندار آذربایجان غربی هم در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت های مخابراتی در آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر این استان در بحث دولت الکترونیک و استفاده از فناوری اطلاعات جزو استانهای پیشرو در کشور است.

رحیم قربانی همچنین با بیان اینکه آذربایجان غربی در بحث CNG در جایگاه نخست قرار دارد اضافه کرد: هم اکنون 54 جایگاه در این زمینه در استان فعال است و مجوز ایجاد 30 جایگاه نیز داده است.

وی ادامه داد: در بخش پوشش شبکه های صدا و سیما در استان نیازمند گسترش زیرساخت های فناوری اطلاعات هستیم که در این راستا تنها 160 روستا از سه هزار روستا فاقد پوشش شبکه های صدا و سیما هستند.

قربانی خواستار ایجاد شبکه های دیتا به صورت زمینی در جهت افزایش پوشش شبکه های صدا و سیما در سطح استان شد.