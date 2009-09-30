بی اعتبار کردن روحانیت از تهدیدات نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد ظهر چهارشنبه در همایش نخبگان فرهنگ دینی استان خراسان شمالی در بجنورد اظهار داشت: همچنین دشمنان نظام جمهوری اسلامی با تهدیدات نرم خود به دنبال کمرنگ کردن روحیه ایثار و شهادت طلبی ملت ایران هستند که از قیام عاشورا نشات گرفته است.

وی اضافه کرد: ما برای مقابله با تهدیدات نرم دشمنان در کشور باید با عقلانیت و منطق به جنگ دشمنان برویم و معارف علوم دینی را نیز با این تفکر به نسل جوان جامعه انتقال دهیم.

معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: تهدیدات دشمنان و استکبار جهانی علیه جهان اسلام از چندین قرن گذشته شروع شده و این فعالیتها نیز با تجزیه دولت عثمانی به نتیجه رسیده است.

حجت الاسلام روحانی نژاد افزود: ترفند استکبار جهانی برای تجزیه اسلام در ایران و انحراف در آن به پشتیبانی علماء دین از اسلام و بیداری این قشر به نتیجه نرسیده است.

وی اضافه کرد: امروز دشمنان ما به دنبال انحراف در گستره دین مبین اسلامی می باشند و ایجاد فرق مذهبی چون وهابیت نیز در راستای انحراف دین اسلام صورت می گیرد.

وی هدف اصلی دشمنان در انحراف دین اسلام را نشات یافته از تفکرات صهیونیسم بین المللی دانست و گفت: این تفکر در اروپا به خصوص در انگلستان نشات یافته و این گروه به دنبال گسترش صهیونیست در جهان به خصوص جهان اسلام می باشند.

این مسول فرهنگی کشور گفت: ما در ایران اسلامی برای مقابله با این تفکر نیاز به روشنگری و شناساندن ریشه صهیونیست به ملت از طریق عقلانیت و منطق داریم.