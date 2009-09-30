تصویب ماده واحده ادامه تحصیل اتباع خارجی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی با اشاره به جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس جمهور افزود: به منظور برنامه ریزی، سازماندهی و سیاستگذاری امور آموزشی کودکان واجب التعلیم، ‌دانش آموزان و دانشجویان عراقی و افغانی در سطوح مختلف طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته ‌ای با مسئولیت دکتر قمی و مرکب از وزارتخانه‌ های علوم، بهداشت و برخی دیگر از نهادهای مرتبط تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.

وی با اشاره به رو به اتمام بودن مراحل پایانی فرایند تدوین نقشه جامع علمی کشور و رفع خلا‌ءها و نقاط ضعف موجود و تقویت بخشهای مختلف آن در کمیته منتخب ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک شاهد رونمایی و انعکاس متن و اسناد پشتیبان این نقشه در رسانه‌های مختلف باشیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به اهمیت تبیین و ترویج اندیشه اتحاد مسلمین به عنوان یک ضرورت بسیار مهم در زمان حاضر برای امت اسلام و بزرگداشت شخصیت سید جمال الدین اسدآبادی به عنوان یکی از پیشتازان برجسته وحدت مسلمین از تصویب اساسنامه "بنیاد علمی فرهنگی سید جمال الدین اسدآبادی" در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.