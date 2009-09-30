کارشناسان و پژوهشگران در گفتگو با مهر بر اهمیت فضای مجازی برای نزدیک کردن متخصصان به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه تأکید کردند.

فضای مجازی بسیار به کار توسعه فلسفه در کشورهای جنوب می‌آید

دکترمحمد بقایی (ماکان)گفت: از آنجایی که کشورهای در حال توسعه دستیابی کمتری به آثار مکتوب در همه زمینه‌ها به‌خصوص آثار فلسفی دارند بنابراین در فضای مجازی امکان حصول به آگاهی‌های مورد نیاز در این زمینه بسیار آسانتر است.



دکتر محمد بقایی (ماکان) در پاسخ به این سؤال که آیا قابلیتهای فضای مجازی برای گسترش گفتگو، که این گفتگو یکی از مؤلفه‌های اساسی فلسفه است مناسب است؟ گفت: به نظرم فضای مجازی به خلاف نامی که دارد در دنیای کنونی کاربردش از فضای واقعی بیشتراست بنابراین فلسفه که با زندگی درونی، ذهنی و واقعی مردم سروکار دارد در فضای به‌اصطلاح مجازی که در حقیقت فضای واقعی است می‌تواند جولان بیشتری داشته باشد. کما اینکه در حال حاضر بسیاری از نیازهای اهل فلسفه در جهان از این طریق تأمین می‌شود.



بقایی در پاسخ به این سؤال که فضای مجازی تا چه اندازه می‌تواند مشکلات پژوهشگران فلسفی در کشورهای در حال توسعه را رفع نماید؟ گفت: از آنجایی که کشورهای در حال توسعه دستیابی کمتری به آثار مکتوب در همه زمینه‌ها به‌خصوص آثار فلسفی دارند بنابراین در فضای مجازی امکان حصول به آگاهی‌های مورد نیاز در این زمینه بسیار آسانتر است



برخی تعصبها مانع استفاده متفکران مسلمان از فضای مجازی است

دکتر سید یحیی یثربی گفت: بدون شک امکانات جدید اطلاع‌رسانی بیش از هر چیز می‌تواند به توسعه دانشهای حقیقی یاری رساندچون فلسفه نیز یک دانش حقیقی است یعنی موضوع بحث آن واقعیتهای عینی جهان است. این فلسفه می‌تواند کلیه کسانی را که هدفشان نگاه فلسفی به جهان است به یکدیگر ارتباط داده و آنان را در یک مسیر مشترک قرار دهد. زیرا ابزار فلسفه همین عقل و اندیشه است که به قول دکارت برای همگان سهم عادلانه آن رسیده و موضوع تحقیق آن هم واقعیتهای جهان است که در اختیار همگان قرار دارد. بنابراین نگرش فلسفی می‌تواند با بهره‌گیری از ابزارهای موجود اطلاع‌رسانی در جهان به زمینه تفاهم اندیشمندان تبدیل شود.

یثربی در پاسخ به این سؤال که فضای مجازی تاچه اندازه می‌تواند مشکلات پژوهشگران فلسفی در کشورهای درحال توسعه را رفع نماید؟ گفت: یکی از مشکلات کشورهای جهان سوم یا درحال توسعه اطلاع‌رسانی بود. برای نمونه جامعه خودمان که یک جامعه نسبتاً پیشرفته است تا 50 سال پیش از تاریخ فلسفه غرب و دستاوردهای متفکران جدید آگاهی لازم را نداشت اما اکنون هر استادی یا دانشجوی فلسفه می‌تواند با دستگاههای جدید ارتباطی به منابع اصلی فلسفه در جهان دست یابد.



امکان نقد و بررسی مباحث مختلف در فضای مجازی وجود ندارد



دکتر سید محمد ثقفی اظهار داشت :امروزه تمدن بشری را به سه دوره تقسیم کرده اند، تمدن کشاورزی، تمدن صنعتی و فوق صنعتی که آنرا موج سوم می گویند . موج سوم تمدن در واقع عصر فراصنعتی است که جهان را به حکم یک خانه در آورده است .واز طریق وسایل ارتباط جمعی و الکترونیک تبادل معلومات و اطلاعات در هر لحظه برای همه جای دنیا ممکن است البته

فضای مجازی اگر در دست متفکران جوامع قرار بگیرد که هست بهترین وسیله برای تبادل معلومات و اطلاعات است

در این عصر یکی از راههای ارتباطات همان اینترنت و همان دنیای مجازی است، طبیعی است که این وسیله اگر در دست متفکران جوامع قرار بگیرد که هست بهترین وسیله برای تبادل معلومات و اطلاعات است و طبیعی است که دانشمندان از طریق زبان مشترک معارف بشری می توانند آرا و نظریات خود را در اختیار دیگران قرار دهند .

اندیشمندان ایرانی از قابلیتهای فضای مجازی استفاده نمی‌کنند

سعید ناجی گفت : قابلیت خودمان برای گفتگو مقدم بر قابلیت فضای مجازی است. من با فضای مجازی آشنا هستم و مدتهاست با آن سروکار دارم و این تجربه بیش از یک دهه است برایم پیش آمده است که در ایران فضای مجازی برای گفتگو بین اندیشمندان کارایی ندارد. من مدتها به دلیل این موضوع فکر کرده‌ام. یکی از دلایل این است که اساساً ما نمی‌خواهیم گفتگو کنیم. در حالی که همین فضای مجازی برای اندیشمندان کشورهای پیشرفته فرصتهای زیادی به وجود آورده است و باعث پیشرفتهای سریعی درعلوم تجربی و علوم انسانی و به همان میزان در بحثهای فلسفی شده است.

بخشهایی از آموزشها و کارگاههای بنده در زمینه فلسفه برای کودکان و نوجوانان از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد و من نتایج عالی این امر را هر روز مشاهده می‌کنم. به غیر از برخی محدودیتهای خاص، این فضا فرصت تأمل در آرای دیگران را هم به گفتگوکنندگان و هم به افراد مورد تعلیم (مثلاً به دانشجویان ) می‌دهد. و این چیزی است که هدف اصلی دیالوگ و گفتگو را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر گفتگویی که به تأمل نینجامد در واقع به نتیجه نرسیده



محمد تقی چاوشی گفت: برای اشاعه فلسفه و آموزش آن، فضای مجازی می‌تواند کارآمد باشد اما فرق است بین فلسفه آموختن و نظرات فیلسوفان را به‌خوبی دانستن با فلسفه‌ورزی. آنچه امروزه در مجامع علمی ما مورد بررسی قرار می گیرد نظرات فلاسفه است و لذا یک طریق مناسب برای آموزش فلسفه و اقوال فیلسوفان فضای مجازی است. فضاهای مجازی پژوهشگران را در ارتباط نزدیک با هم قرار می‌دهد و بحث دوری زمانی و مکانی را تا حد بسیاری از بین می‌برد.



اینترنت دسترسی پژوهشگران کشورهای درحال توسعه به منابع را تسهیل می‌کند



دکتر امیر احسان کرباسی زاده گفت: از شبکه اینترنت برای آموزش استفاده وسیعی می‌شود. یکی از نمونه‌هایش آموزش مجازی است که معمولاً روی بلک‌برد الکترونیکی دانشگاهها انجام می‌شود.

وی افزود: این آموزش برای منطق و متون پایه فلسفی است؛ به این صورت که استاد سؤالاتش را روی شبکه می‌گذارد و دانشجویان به آن دسترسی دارند. دانشجویان نظرات خودرا روی آن شبکه می‌گذارند و بعدهم بحث و گفتگو آغاز می‌شود. یا مثلاً شبکه‌ای از ایمیل گروهها وجود دارد که موضوعات فلسفی را مطرح می‌کند و بعد هم در بین دانشجویان و اساتید فلسفه این موضوعات پخش می‌شوند و پاسخهایشان در معرض بحث و انتقاد گذاشته می‌شوند.



این استاد فلسفه تصریح کرد: سایتهای مخصوص گفتگو هم وجود دارند که نمونه معروفش Talk Philosophy است که بنیانگذاران آن کن تیلور و جان پری دوتن از اساتید دانشگاه پرینستون امریکا هستند که با فلاسفه مهم درباره موضوعات فلسفی بحث می‌کنند و این گفتگوها به صورت فایلهای صوتی قابل استفاده عموم مردم است و بعد روی گفتگوها نیز مردم انتقاد می‌کنند. وبلاگهایی هم وجود دارند که روی هر گفتگو انتقادها و سؤالات را منعکس می کنند.



اقتضای فضای مجازی گفتگوی مجازی است



دکتر علی اکبر عبدل آبادی هم گفت: مرادمان از [فضای مجازی ] نیز مجموعه داده‌ها و اطلاعاتی است که در قالب ارتباطهایی غایبانه از طریق مجموعه‌ای از ابزارها و رسانه‌های الکترونیکی مورد استفاده قرارمی‌گیرند. با توجه به این دو تعریف می‌توانم گفت که چون در فضای مجازی همه ارتباطها از سنخ ارتباطات غایبانه است، به معنای حقیقی کلمه از گفتگو که نافی ارتباط غایبانه است نمی‌توان سخن گفت. از همین رو، چاره‌ای جز این نیست که کاربرد اصطلاح گفتگو در فضای مجازی را کاربردی مجازی بدانیم و معتقد شویم که اقتضای فضای مجازی گفتگوی مجازی است.



فضای مجازی می‌تواند فضای مناسبی برای استفاده طیف بسیار گسترده‌ای از انسانها از این گفتگوی مجازی باشد.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: باید معتقد شویم که اقتضای فضای مجازی گفتگوی مجازی است. با این حال، به نظر می‌رسد که اگر اصطلاح [ گفتگو] را مجازاً به معنای هرگونه تبادل رأی و نظر به کار بریم و شرکت‌کنندگان در این گفتگوی مجازی در همه حال و در مقام تبادل رأی و نظر به جمیع اصول و قواعد اخلاق باور معتقد باشند، فضای مجازی می‌تواند فضای مناسبی برای استفاده طیف بسیار گسترده‌ای از انسانها از این گفتگوی مجازی باشد.