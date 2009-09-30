سخنرانی برنده جایزه پولیتزر در کالج انجمن کیپ کد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کیپکد تودی، الیور که هم اکنون یکی از مشهورترین و پرفروشترین شاعران آمریکا محسوب میشود و از سوی نشریه گلوب بوستون به یکی از "هفت اعجوبه ماساچوست" نامیده شده است روز چهارشنبه 14 اکتبر (22 مهرماه) در این کالج حضور خواهد یافت.
کاترین شواتزبرگ رئیس این کالج، با ابراز خوشحالی از حضور الیور در این مراسم عنوان کرد: کالج کیپکد بسیار مسرور و هیجانزده است که این شانس کمیاب به آن رو کرده تا مری الیور در آن به سخنرانی بپردازد و با حضور بیواسطه با مخاطبان، قسمتهایی از آثارش را برای علاقهمندان قرائت کند.
وی افزود: حضور در این مراسم رایگان است و از تمام مردم برای حضور در این فرصت استثنایی دعوت میکنیم.
مری الیور تا کنون جوایز معتبر و مقامهای مهمی در زمینه ادبیات کسب کردهاست. کتاب شعر اخیر وی "گواهی" کشفی دوباره در شگفتیهای جهان طبیعی است.
از الیور به عنوان راهنمایی ماهر با بینشی نادر و نفیس از طبیعت یاد شدهاست. سوزان سالتر رینولدز، مقالهنویس لسآنجلس تایمز درباره او مینویسد: پس از ساعاتی در سکوت او، در پیشگاه پر برکتش، احساسی همانند تابش اولیه خورشید بر اتاق، روشنایی آب، چوب سفید و بالهای درخشان بیرون پنجره و جزئیات کم اهمیت روزمره را درخواهید یافت.
مری الیور در اوهایو به دنیا آمد. او در سال 1950 در دانشگاه ایالتی اوهایو و همچنین در در کالج واسر به تحصیل پرداخت و مدرک فوق لیسانس گرفت و اکنون یکی از معروفترین شاعران زن آمریکاست.
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