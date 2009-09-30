آغاز شمارش معکوس برای راه اندازی تصفیه خانه جامع آب خرمشهر

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز پیشرفت فیزیکی تصفیه خانه جامع آب خرمشهر را 99 درصد عنوان کرد.

وی با اشاره به توجه وزارت نیرو به این طرح و تلاش مجموعه آبفای استان اظهار امیدواری کرد: بر اساس برنامه زمان بندی حداکثر در دو ماه آینده این تصفیه خانه وارد مدار بهره برداری شود.

پویا این تصفیه خانه را از پیشرفته ترین تصفیه خانه های آب در کشور دانست و اظهار داشت: با احداث این تصفیه خانه تا 25 سال آینده، 380 هزار نفر تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی اجرای پنج کیلومتر خط انتقال از کانال مارد برای تامین آب خرمشهر در سال گذشته، استقرار دستگاه آب شیرین کن با ظرفیت 10 هزار متر مکعب در شبانه روز در این شهر را از عمده اقدامات شرکت آبفای خوزستان در قالب طرح آبرسانی به خرمشهر در جهت ارتقای وضع کمی و کیفی آب در این شهر و کنترل EC و شوری آب خرمشهر عنوان کرد.