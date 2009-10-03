طرح بنگاههای زودبازده در آذربایجان غربی ارزیابی شد

علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: در راستای اجرای این طرح تعداد 240 نفر از مجریان و پرسشگران تاکنون به بیش از 13 هزار و 641 بنگاه اقتصادی زودبازده در سطح این استان مراجعه کرده اند.

وی بررسی مشکلات فراروی بنگاه ها با دستگاه ها و بانکها برای پرداخت یارانه ها را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و بیان داشت: این طرح شامل آن دسته از بنگاه هایی است که از محل بنگاه های زودبازده مبلغ 100 میلیون ریال دریافت و یا با بانک های عامل قرار دارد منعقد کرده اند.

سلیمانی تعداد طرح های به ثبت رسیده در سامانه اینترنتی پایش استان را هفت هزار و 600 طرح اعلام و اضافه کرد: براساس آمارهای موجود بیش از 65 هزار طرح اقتصادی از محل تسهیلات بنگاه های زودبازده در این استان به بهره برداری رسیده اند که 14 هزار مورد از این طرح ها از تسهیلاتی معادل یکصد میلیون ریال و بیشتر از آن بهره مند شده اند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکلی در خصوص پرداخت یارانه ها وجود ندارد و صاحبان بنگاه های زودبازده برای برخورداری از یارانه طرح های خود لازم است در سامانه خوداظهاری به نشانی اینترنتی www.gooyeshsme.ir نسبت به ثبت نام اطلاعات درخواستی اقدام کنند.