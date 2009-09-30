کشف یک فاکتور مهم در پیری عضلانی افراد سالمند

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در برکلی کشف کردند که در بافتهای ماهیچه ای افراد سالمند سطوح پروتئین کیناس MAP بسیار پایین است. به همین دلیل در این افراد، گیرنده های Notch فعال نمی شوند و به این ترتیب از رشد سلولهای بنیادی در ترمیم ماهیچه ها ممانعت می شود.

این یک گام بیوشیمیایی مهم برای پیری عضلات است که می تواند به درک بهتر مکانیزمهای ترمیم این بافت که با افزایش سن از بین می روند کمک کند.

مطالعات پیشین این دانشمندان، توانایی سلولهای بنیادی بزرگسال را در ترمیم و تعویض بافت عضلانی خراب شده نشان داده بود. این مکانیزم را سیگنالهای مولکولی که از بافت آسیب دیده منتشر می شوند هدایت می کنند. این سیگنالها با افزایش سن تولید نمی شوند و به این ترتیب توانایی ترمیم بافتهای عضلانی در افراد سالمند از بین می رود.

همچنین این محققان پیش از این کشف کرده بودند که سلولهای بنیادی عضلانی مجهز به یک گیرنده با عنوان Notch هستند. با فعال شدن این گیرنده، رشد ماهیچه ها آغاز می شود. به علاوه این سلولهای بنیادی دارای گیرنده دیگری برای پروتئین TGF-beta هستند. زمانی که این گیرنده فعال می شود واکنش تقسیم سلولی را متوقف می کند.

براساس گزارش EurekAlert، اکنون این محققان در تازه ترین بررسیهای خود برای اولین بار دریافتند که پروتئین کیناس MAP در ترمیم بافتهای عضلانی انسان نقش کلیدی ایفا می کند.

MAP یک فاکتور تنظیم فعالیت Notch است که با افزایش سن غیر فعال می شود و یا سطح آن بسیار پایین می آید.